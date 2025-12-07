СМИ раскрыли, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Недавние переговоры Евросоюза с США и Украиной были сложными, пишет агентство Bloomberg.
"Европейские дипломаты сообщают, что в последнее время общение с американской и украинской сторонами было непростым", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Европа готовится к тому, что американский президент Дональд Трамп выйдет из процесса урегулирования конфликта, если не сможет добиться соглашения.
Издание указывает, что заявления представителей ЕС о готовности поддерживать Киев столько, сколько потребуется, — это не стратегия. И в случае выхода Штатов из переговоров, европейцам придется решать, будет ли они в состоянии продолжать помогать Украине, пишет Bloomberg.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвытерритории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.