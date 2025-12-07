Рейтинг@Mail.ru
Запуск рейса парома Трабзон-Сочи перенесли как минимум на неделю - РИА Новости, 07.12.2025
00:19 07.12.2025 (обновлено: 00:22 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/parom-2060360757.html
Запуск рейса парома Трабзон-Сочи перенесли как минимум на неделю
Запуск рейса парома Трабзон-Сочи перенесли как минимум на неделю - РИА Новости, 07.12.2025
Запуск рейса парома Трабзон-Сочи перенесли как минимум на неделю
Попытка запустить рейс парома Трабзон-Сочи переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T00:19:00+03:00
2025-12-07T00:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053513663_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a28fa0424aad4c31c21ab80abd14cae2.jpg
https://ria.ru/20251202/gensek-2059283182.html
https://ria.ru/20251203/mid-2059460157.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059324751.html
Запуск рейса парома Трабзон-Сочи перенесли как минимум на неделю

Запуск рейса парома Трабзон-Сочи перенесли из-за ситуации с безопасностью

© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром "Seabridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром "Seabridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Попытка запустить рейс парома Трабзон-Сочи переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Первые пассажиры приобрели билеты на рейс парома Трабзон-Сочи, который планировалось запустить в воскресенье, сообщили ранее РИА Новости в представительстве компании.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Генсек НАТО не стал осуждать атаки на танкеры в Черном море
2 декабря, 17:13
"Мы полностью были готовы к запуску рейса в воскресенье, было закуплено и загружено продовольствие, потрачены немалые средства. Российская сторона нам сообщила, что на фоне украинских ударов по танкерам в Черном море могут возникнуть проблемы с безопасностью пассажирского судна, поэтому мы решили пока отложить рейс как минимум на неделю", - сообщил Чакыр.
После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России и Турции, согласия руководства Федерального агентства "Росморречфлот" и уполномоченных на то органов, паром Seabridge должен был возобновить регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря, сообщал ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступало, сообщило турецкое Управление мореходства.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Фидан обсудил с генсеком НАТО безопасность в Черном море, сообщил источник
3 декабря, 11:47
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.
Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
2 декабря, 18:38
 
Черное мореОбществоТурцияСочиДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганМария ЗахароваФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
