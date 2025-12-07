Рейтинг@Mail.ru
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/neva-2060413741.html
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль - РИА Новости, 07.12.2025
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль
Спасатели подняли из реки легковой автомобиль, который пробил ограждение и вылетел в воду в Санкт-Петербурге, а его водитель погиб, сообщает городское главное... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:33:00+03:00
2025-12-07T14:33:00+03:00
нева (река)
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
https://ria.ru/20251207/dtp-2060381170.html
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нева (река), санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Нева (река), Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль

Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром легковой автомобиль

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Спасатели подняли из реки легковой автомобиль, который пробил ограждение и вылетел в воду в Санкт-Петербурге, а его водитель погиб, сообщает городское главное управление МЧС.
"Около пяти часов утра у дома 43 по набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в реку Нева. Водолазы произвели поиск легковушки на дне и подняли ее на поверхность с помощью автокрана", - сообщает ведомство.
Отмечается, что внутри машины находились двое: 35-летний мужчина выбрался на берег самостоятельно, 30-летний водитель утонул. "Его тело достали с глубины водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга", - добавили в МЧС.
Сообщалось, что ДТП произошло в Василеостровском районе. Сообщение о происшествии поступило в 4.46 мск. Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду, в результате чего один человек пострадал, а один погиб.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Новосибирской области два человека погибли в ДТП
Вчера, 07:03
 
Нева (река)Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала