Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль - РИА Новости, 07.12.2025
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль
Спасатели подняли из реки легковой автомобиль, который пробил ограждение и вылетел в воду в Санкт-Петербурге, а его водитель погиб, сообщает городское главное... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:33:00+03:00
нева (река)
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром легковой автомобиль