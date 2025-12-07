Сюжеты ТВ вокруг "схемы Долиной" не решают проблему, заявил депутат

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сюжеты на телевидении с обсуждением конфликтных историй вокруг сделок с недвижимостью могут привлечь внимание к проблеме, но не подменять решения судов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме. Долина сказала об этом в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.

"Вопросы правоприменения решаются на уровне судебных актов и разъяснений высшей судебной инстанции, а не в студийных дискуссиях. Телевизионные программы привлекают внимание и поддерживают общественный интерес, государственные институты задают траекторию практики и отвечают за то, чтобы расчеты по спорным сделкам проходили по закону и обеспечивали защиту тех, кто честно вложил свои деньги в покупку жилья", - сказал он.

Депутат добавил, что последние месяцы телепрограммы и соцсети активно обсуждают конфликтные истории вокруг сделок с недвижимостью, обещания вернуть деньги и эмоциональные оценки происходящего. По его словам, для многих людей телевизионный экран становится первым источником информации о таких делах.

"При этом в правовом государстве вопросы собственности и крупных расчетов решаются в другом контуре — в официальном правовом поле, через судопроизводство и развитие законодательства. Медийный сюжет может привлечь внимание к проблеме, но вектор судебной практики определяет только система правосудия", - добавил парламентарий.

Гаврилов подчеркнул, что юридический порядок в данном случае опирается на достаточно четкие механизмы.

"Суд устанавливает, действителен ли договор, был ли порок воли у продавца, добросовестно ли вел себя покупатель, и уже после этого переходит к вопросам расчетов. Если сделка признается недействительной, по общему правилу применяется двусторонняя реституция: квартира возвращается прежнему владельцу, а покупателю подлежит возврат уплаченной суммы и процентов за пользование чужими средствами. Все это фиксируется прямым текстом в резолютивной части: сколько подлежит взысканию, с кого, в чью пользу, в какие сроки и в каком порядке исполняется судебный акт", - отметил Гаврилов.

Он пояснил, что пока таких формулировок нет, существуют только "обещания и ожидания", но не юридически обеспеченное право на возврат денег.

При этом, по его словам, отдельный блок вопросов связан с тем, как закрепить реальный возврат средств на практике. Депутат отметил, что суд способен признать сделку недействительной и одновременно определить механизм расчетов: установить обременение на квартиру, запретить регистрационные действия до исполнения решения, указать на внесение суммы на депозит суда или нотариуса.

"При наличии таких формулировок словесное обещание "верну" превращается в конкретное обязательство, подкрепленное исполнительным листом. Если стороны готовы договориться сами, у них есть инструмент мирового соглашения, которое утверждается судом и по юридическому эффекту приравнивается к как раз к решению" - рассказал Гаврилов.

Парламентарий подчеркнул, что роль других органов в этой конструкции также определена законом. В том числе следственные подразделения разбираются с мошенническими схемами и движением денег по счетам, Росреестр фиксирует переход прав и вносит изменения в реестр, в банки обеспечивают проведение расчетов в соответствии с законом и условиями договора.

"Телевидение и иные медиа при этом продолжают выполнять информационную функцию, знакомят граждан с тем, что происходит, дают возможность обсудить спорные случаи, не подменяя решения судов и выводы компетентных органов", - заключил он.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам.

По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.