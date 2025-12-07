Рейтинг@Mail.ru
Сюжеты ТВ вокруг "схемы Долиной" не решают проблему, заявил депутат - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/nedvizhimost-2060376925.html
Сюжеты ТВ вокруг "схемы Долиной" не решают проблему, заявил депутат
Сюжеты ТВ вокруг "схемы Долиной" не решают проблему, заявил депутат - РИА Новости, 07.12.2025
Сюжеты ТВ вокруг "схемы Долиной" не решают проблему, заявил депутат
Сюжеты на телевидении с обсуждением конфликтных историй вокруг сделок с недвижимостью могут привлечь внимание к проблеме, но не подменять решения судов, заявил... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T05:33:00+03:00
2025-12-07T05:33:00+03:00
россия
москва
сергей гаврилов
лариса долина
госдума рф
кпрф
пусть говорят
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060171429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bd79791354bd84c556b60bfb5705ea9.jpg
https://ria.ru/20251205/dolina-2060226021.html
https://ria.ru/20251206/dolina-2060239171.html
https://ria.ru/20251205/dolina-2060175665.html
https://ria.ru/20251205/dolina-2060229669.html
https://ria.ru/20251205/dolina-2060227344.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060171429_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_941b51e2acb116cce1203f15b78097fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей гаврилов, лариса долина, госдума рф, кпрф, пусть говорят
Россия, Москва, Сергей Гаврилов, Лариса Долина, Госдума РФ, КПРФ, Пусть говорят
Сюжеты ТВ вокруг "схемы Долиной" не решают проблему, заявил депутат

РИА Новости: Гаврилов призвал не подменять суды сюжетами ТВ о "схеме Долиной"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция специального выпуска программы "Пусть говорят" с Ларисой Долиной
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция специального выпуска программы "Пусть говорят" с Ларисой Долиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сюжеты на телевидении с обсуждением конфликтных историй вокруг сделок с недвижимостью могут привлечь внимание к проблеме, но не подменять решения судов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме. Долина сказала об этом в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина пообещала вернуть все деньги покупательнице ее квартиры
5 декабря, 22:14
"Вопросы правоприменения решаются на уровне судебных актов и разъяснений высшей судебной инстанции, а не в студийных дискуссиях. Телевизионные программы привлекают внимание и поддерживают общественный интерес, государственные институты задают траекторию практики и отвечают за то, чтобы расчеты по спорным сделкам проходили по закону и обеспечивали защиту тех, кто честно вложил свои деньги в покупку жилья", - сказал он.
Депутат добавил, что последние месяцы телепрограммы и соцсети активно обсуждают конфликтные истории вокруг сделок с недвижимостью, обещания вернуть деньги и эмоциональные оценки происходящего. По его словам, для многих людей телевизионный экран становится первым источником информации о таких делах.
"При этом в правовом государстве вопросы собственности и крупных расчетов решаются в другом контуре — в официальном правовом поле, через судопроизводство и развитие законодательства. Медийный сюжет может привлечь внимание к проблеме, но вектор судебной практики определяет только система правосудия", - добавил парламентарий.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Я верну все деньги". Лариса Долина рассказала, как ее обманули мошенники
Вчера, 08:00
Гаврилов подчеркнул, что юридический порядок в данном случае опирается на достаточно четкие механизмы.
"Суд устанавливает, действителен ли договор, был ли порок воли у продавца, добросовестно ли вел себя покупатель, и уже после этого переходит к вопросам расчетов. Если сделка признается недействительной, по общему правилу применяется двусторонняя реституция: квартира возвращается прежнему владельцу, а покупателю подлежит возврат уплаченной суммы и процентов за пользование чужими средствами. Все это фиксируется прямым текстом в резолютивной части: сколько подлежит взысканию, с кого, в чью пользу, в какие сроки и в каком порядке исполняется судебный акт", - отметил Гаврилов.
Он пояснил, что пока таких формулировок нет, существуют только "обещания и ожидания", но не юридически обеспеченное право на возврат денег.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Что на самом деле сказала Долина: новые подробности громкой истории
5 декабря, 17:53
При этом, по его словам, отдельный блок вопросов связан с тем, как закрепить реальный возврат средств на практике. Депутат отметил, что суд способен признать сделку недействительной и одновременно определить механизм расчетов: установить обременение на квартиру, запретить регистрационные действия до исполнения решения, указать на внесение суммы на депозит суда или нотариуса.
"При наличии таких формулировок словесное обещание "верну" превращается в конкретное обязательство, подкрепленное исполнительным листом. Если стороны готовы договориться сами, у них есть инструмент мирового соглашения, которое утверждается судом и по юридическому эффекту приравнивается к как раз к решению" - рассказал Гаврилов.
Парламентарий подчеркнул, что роль других органов в этой конструкции также определена законом. В том числе следственные подразделения разбираются с мошенническими схемами и движением денег по счетам, Росреестр фиксирует переход прав и вносит изменения в реестр, в банки обеспечивают проведение расчетов в соответствии с законом и условиями договора.
"Телевидение и иные медиа при этом продолжают выполнять информационную функцию, знакомят граждан с тем, что происходит, дают возможность обсудить спорные случаи, не подменяя решения судов и выводы компетентных органов", - заключил он.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Долина заявила, что могла остаться и без загородного дома
5 декабря, 22:47
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам.
По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина заявила, что мошенники контролировали ее круглосуточно
5 декабря, 22:28
 
РоссияМоскваСергей ГавриловЛариса ДолинаГосдума РФКПРФПусть говорят
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала