https://ria.ru/20251207/lyzhi-2060420829.html
Большунов не явился на награждение призеров масс-старта на КР в Тюмени
Большунов не явился на награждение призеров масс-старта на КР в Тюмени - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Большунов не явился на награждение призеров масс-старта на КР в Тюмени
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не принял участие в церемонии награждения призеров масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T15:43:00+03:00
2025-12-07T15:43:00+03:00
2025-12-07T17:19:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
тюмень
кировск
александр большунов
савелий коростелев
сергей ардашев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643214_0:42:3240:1864_1920x0_80_0_0_fae212bbc76a64a5d656f5439d8ce813.jpg
/20251129/bolshunov-2058634554.html
россия
тюмень
кировск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb5118a9036f6320a335a2e45006929c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, тюмень, кировск, александр большунов, савелий коростелев, сергей ардашев, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Тюмень, Кировск, Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Большунов не явился на награждение призеров масс-старта на КР в Тюмени
Большунов пропустил церемонию награждения призеров масс-старта на Кубке России