Встреча Путина и Трампа в Кремле не обсуждалась, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.12.2025
13:28 07.12.2025
Встреча Путина и Трампа в Кремле не обсуждалась, заявил Ушаков
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Встреча Путина и Трампа в Кремле не обсуждалась, заявил Ушаков

Ушаков: встреча Путина и Трампа в Кремле не обсуждалась

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возможная встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на переговорах российского президента со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом в Кремле не обсуждалась, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Конкретно эта тема даже не обсуждалась", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Песков рассказал, когда Путин примет Уиткоффа
1 декабря, 12:30
 
В миреРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
