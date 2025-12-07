https://ria.ru/20251207/kreml-2060407863.html
Встреча Путина и Трампа в Кремле не обсуждалась, заявил Ушаков
Возможная встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на переговорах российского президента со спецпосланником лидера США Стивом... РИА Новости, 07.12.2025
россия
сша
Встреча Путина и Трампа в Кремле не обсуждалась, заявил Ушаков
