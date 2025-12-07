Рейтинг@Mail.ru
Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 07.12.2025 (обновлено: 09:19 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/kofe-2060383819.html
Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе
Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе - РИА Новости, 07.12.2025
Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе
Больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T08:13:00+03:00
2025-12-07T09:19:00+03:00
общество
челябинск
санкт-петербург
новосибирск
кофе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008839155_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_00efb25ffa4ed9ed7afb6cdba9342eef.jpg
https://ria.ru/20251128/kofe-2058227661.html
https://ria.ru/20251127/kofe-2057912270.html
челябинск
санкт-петербург
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008839155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbc527a4ebf48f91081a7c1637fa0990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, челябинск, санкт-петербург, новосибирск, кофе
Общество, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кофе
Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе

РИА Новости: названы крупные российские города с самыми большими тратами на кофе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКофе в одной из кофеен
Кофе в одной из кофеен - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Кофе в одной из кофеен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
В сентябре-октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, вторым "кофейным городом" стал Санкт-Петербург с тратами в 603 рубля. Тройку замкнул Новосибирск, где средний чек достигает 597 рублей.
Эспрессо - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
28 ноября, 03:04
Также высокий уровень расходов в кофейнях зафиксирован в Москве — 564 рубля, Красноярске — 506 рублей и Краснодаре — 501 рубль.
Менее 500 рублей за кофе оставляют жители Ростова-на-Дону — в среднем 494 рубля, Казани — 477 рублей и Волгограда — 470 рублей. Десятым городом с самыми высокими "кофейными расходами" стал Екатеринбург, где в среднем жители тратят 467 рублей.
«
"Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории — свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число "белых пятен", не занятых кофейнями", — отметил гендиректор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
Более умеренные расходы зафиксированы в Приволжье: в Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей, Самаре — 462 рубля, Перми — 453 рубля. Недалеко от нее ушел и Нижний Новгород (437 рублей). Пятнадцатое место по средним расходам на кофе занял Воронеж (427 рублей).
Девушка с чашкой капучино - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Назван самый популярный в России кофейный напиток
27 ноября, 09:23
 
ОбществоЧелябинскСанкт-ПетербургНовосибирскКофе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала