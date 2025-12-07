Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" обыграла "Ладу" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
18:41 07.12.2025
"Северсталь" обыграла "Ладу" в матче КХЛ
"Северсталь" обыграла "Ладу" в матче КХЛ
Череповецкая "Северсталь" на выезде обыграла тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
хоккей
тольятти
адам лишка
андрей алтыбармакян
томаш юрчо
северсталь
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
тольятти
тольятти, адам лишка, андрей алтыбармакян, томаш юрчо, северсталь, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Тольятти, Адам Лишка, Андрей Алтыбармакян, Томаш Юрчо, Северсталь, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Северсталь" обыграла "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" на выезде обыграла тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в воскресенье в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил Адам Лишка (40-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Ильин (13). У "Лады" отличились Андрей Алтыбармакян (9) и Томаш Юрчо (25).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 декабря 2025 • начало в 16:00
Завершен
Лада
2 : 3
Северсталь
08:22 • Андрей Алтыбармакян
(Евгений Грошев, Никита Сетдиков)
24:32 • Томаш Юрчо
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
12:27 • Михаил Ильин
(Тимофей Давыдов, Данил Аймурзин)
39:37 • Адам Лишка
(Thomas Gregoire, Никита Камалов)
40:53 • Адам Лишка
(Тимофей Давыдов, Александр Скоренов)
Форвард "Северстали" Александр Скоренов отдал голевую передачу на Лишку при победном взятии ворот и набрал свое 100-е очко в КХЛ.
"Северсталь" (49 очков) вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Лада" (23), потерпевшая четвертое поражение подряд, занимает десятое место.
В следующем матче "Лада" дома сыграет со столичным ЦСКА 16 декабря, а "Северсталь" примет уфимский "Салават Юлаев" 18 декабря.
ХоккейТольяттиАдам ЛишкаАндрей АлтыбармакянТомаш ЮрчоСеверстальЛадаКХЛ 2025-2026
 
