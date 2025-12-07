"Северсталь" обыграла "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" на выезде обыграла тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в воскресенье в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил Адам Лишка (40-я и 41-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Ильин (13). У "Лады" отличились Андрей Алтыбармакян (9) и Томаш Юрчо (25).
07 декабря 2025 • начало в 16:00
Завершен
08:22 • Андрей Алтыбармакян
(Евгений Грошев, Никита Сетдиков)
24:32 • Томаш Юрчо
12:27 • Михаил Ильин
(Тимофей Давыдов, Данил Аймурзин)
39:37 • Адам Лишка
(Thomas Gregoire, Никита Камалов)
40:53 • Адам Лишка
Форвард "Северстали" Александр Скоренов отдал голевую передачу на Лишку при победном взятии ворот и набрал свое 100-е очко в КХЛ.
"Северсталь" (49 очков) вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Лада" (23), потерпевшая четвертое поражение подряд, занимает десятое место.
В следующем матче "Лада" дома сыграет со столичным ЦСКА 16 декабря, а "Северсталь" примет уфимский "Салават Юлаев" 18 декабря.