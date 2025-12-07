https://ria.ru/20251207/khedegart-2060418663.html
Норвежец Хедегарт выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира
07.12.2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт стал лучшим в гонке с раздельным стартом свободным стилем на втором этапе Кубка мира, который прошел в норвежском Тронхейме.
Хедегарт преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 2,1 секунды. Вторым и третьим стали соотечественники победителя Андреас Рее (отставание - 0,4 секунды) и Мартин Нюэнгет (+10,1). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+21,2) стал седьмым.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.