Рейтинг@Mail.ru
Норвежец Хедегарт выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:16 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/khedegart-2060418663.html
Норвежец Хедегарт выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира
Норвежец Хедегарт выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Норвежец Хедегарт выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира
Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт стал лучшим в гонке с раздельным стартом свободным стилем на втором этапе Кубка мира, который прошел в норвежском Тронхейме. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T15:16:00+03:00
2025-12-07T15:16:00+03:00
лыжные гонки
тронхейм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859763948_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_132a0854d0854b5c306df534fc911d52.jpg
/20251206/klebo-2060305548.html
тронхейм
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859763948_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_b3408515c8666bb8e4cbd652fc8646fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
тронхейм
Лыжные гонки, Тронхейм
Норвежец Хедегарт выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира

Хедегарт выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт стал лучшим в гонке с раздельным стартом свободным стилем на втором этапе Кубка мира, который прошел в норвежском Тронхейме.
Хедегарт преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 2,1 секунды. Вторым и третьим стали соотечественники победителя Андреас Рее (отставание - 0,4 секунды) и Мартин Нюэнгет (+10,1). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+21,2) стал седьмым.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме
6 декабря, 14:17
 
Лыжные гонкиТронхейм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала