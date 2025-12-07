Карасин заявил о стремлении стран глобального большинства к взаимодействию

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Стремление стран глобального большинства к конструктивному взаимодействию явно доминирует в мире, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
«
"Картина пёстрая, но стремление к конструктивному взаимодействию стран глобального большинства явно доминирует", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, нельзя не видеть, что картина в мировых делах становится не просто разнообразной, но и резко контрастной.
«
"На фоне партнёрской атмосферы и конкретных результатов прошедшего недавно официального визита президента России в Индию, к саммиту было подписано 29 двусторонних документов о сотрудничестве в важнейших областях, на Западе продолжается маниакальный психоз по поводу кризиса на Украине", - отметил Карасин.
Теперь уже ущербная полемика в Евросоюзе о замороженных российских активах переросла в громкие призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году, добавил он.
«
"А по миру всё летают эмиссары Киева, стремясь максимально запутать ситуацию с украинским урегулированием", - заключил парламентарий.