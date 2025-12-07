Рейтинг@Mail.ru
Карасин заявил о стремлении стран глобального большинства к взаимодействию - РИА Новости, 07.12.2025
15:48 07.12.2025
Карасин заявил о стремлении стран глобального большинства к взаимодействию
Карасин заявил о стремлении стран глобального большинства к взаимодействию - РИА Новости, 07.12.2025
Карасин заявил о стремлении стран глобального большинства к взаимодействию
Стремление стран глобального большинства к конструктивному взаимодействию явно доминирует в мире, считает глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T15:48:00+03:00
2025-12-07T15:48:00+03:00
Карасин заявил о стремлении стран глобального большинства к взаимодействию

Сенатор Карасин: в мире доминирует стремление к конструктивному взаимодействию

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Стремление стран глобального большинства к конструктивному взаимодействию явно доминирует в мире, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Картина пёстрая, но стремление к конструктивному взаимодействию стран глобального большинства явно доминирует", - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, нельзя не видеть, что картина в мировых делах становится не просто разнообразной, но и резко контрастной.
"На фоне партнёрской атмосферы и конкретных результатов прошедшего недавно официального визита президента России в Индию, к саммиту было подписано 29 двусторонних документов о сотрудничестве в важнейших областях, на Западе продолжается маниакальный психоз по поводу кризиса на Украине", - отметил Карасин.

Теперь уже ущербная полемика в Евросоюзе о замороженных российских активах переросла в громкие призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году, добавил он.
"А по миру всё летают эмиссары Киева, стремясь максимально запутать ситуацию с украинским урегулированием", - заключил парламентарий.

