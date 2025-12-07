«

"На фоне партнёрской атмосферы и конкретных результатов прошедшего недавно официального визита президента России в Индию, к саммиту было подписано 29 двусторонних документов о сотрудничестве в важнейших областях, на Западе продолжается маниакальный психоз по поводу кризиса на Украине", - отметил Карасин.