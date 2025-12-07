Россиянам назвали неочевидные признаки инфаркта

"Появляются абсолютно нетипичные для инфаркта жалобы: боли в животе, вздутие, метеоризмы, отрыжка", — сказал врач.

Отмечается, что нехарактерными признаками могут быть тошнота, рвота, а также нарушение ритма сердца, которое не сопровождается болью. В этом случае пациент чувствует перекатывания за грудиной, пояснил медик.