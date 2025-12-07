https://ria.ru/20251207/infarkt-2060454947.html
Россиянам назвали неочевидные признаки инфаркта
Россиянам назвали неочевидные признаки инфаркта - РИА Новости, 07.12.2025
Россиянам назвали неочевидные признаки инфаркта
Пациенты с инфарктом могут жаловаться на симптомы, несвойственные для проблем с сердцем, заявил кандидат медицинских наук Сергей Попов в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
здоровье - общество
сергей попов
антон вахляев
Россиянам назвали неочевидные признаки инфаркта
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Пациенты с инфарктом могут жаловаться на симптомы, несвойственные для проблем с сердцем, заявил
кандидат медицинских наук Сергей Попов в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Появляются абсолютно нетипичные для инфаркта жалобы: боли в животе, вздутие, метеоризмы, отрыжка", — сказал врач.
Отмечается, что нехарактерными признаками могут быть тошнота, рвота, а также нарушение ритма сердца, которое не сопровождается болью. В этом случае пациент чувствует перекатывания за грудиной, пояснил медик.
Ранее анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев
рассказал РИА Новости, что симптомы пищевого отравления и инфекций, а также зубная боль могут быть неочевидными признаками инфаркта миокарда. Он подчеркнул, что инфаркт — относительно молодая болезнь, лечением которой медицина занимается чуть больше ста лет. В типовом варианте течение болезни сопровождается болью в области сердца и за грудиной, под левой лопаткой, пояснил он.