В ГД предложили учесть законные скидки для граждан на маркетплейсах

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) заявил РИА Новости, что при доработке законодательства о маркетплейсах необходимо учесть законное снижение цен на товары ненадлежащего качества и для социально уязвимых групп населения.
"Когда покупатель заходит в онлайн-магазин или на маркетплейс, он приходит туда не только как участник рыночных отношений, но и как носитель определенного социального или правового статуса. Законное снижение цены - это не маркетинговая акция по усмотрению площадки, а прямое обязательство, вытекающее из норм закона. При доработке законодательства о цифровых платформах необходимо четко предусмотреть механизмы, гарантирующие реализацию этих прав в онлайн-среде", - сказал он.
Депутат отметил, что это важный шаг к настоящему равенству потребителей. По его словам, речь идет о нескольких ключевых категориях обязательных скидок, которые должны быть интегрированы в работу интернет-торговли.
"Во-первых, скидка как инструмент защиты прав потребителей. Если товар оказался ненадлежащего качества, покупатель имеет право на соразмерное уменьшение цены. Это прямое указание в силу закона, а не уступка продавца", - рассказал парламентарий.
По его словам, то же самое касается случаев, когда на сайте указана одна цена, а при оформлении заказа возникает другая. "Потребитель вправе настаивать на стоимости, которая была первоначально объявлена. Второе - льготы для социально уязвимых групп. Наиболее системный пример - льготное обеспечение лекарствами. Ветераны, инвалиды и другие федеральные и региональные льготники имеют право на получение препаратов со скидкой или бесплатно", - подчеркнул Панеш.
Он добавил, что эта гарантия, обеспеченная государством, должна быть доступна и при онлайн-заказе через партнерские аптеки на маркетплейсах.
"Третье - региональные социальные меры поддержки. Во многих субъектах РФ действуют программы, например, для многодетных семей, которые дают право на скидки у партнеров. Механизм применения таких карт или электронных сертификатов также должен быть адаптирован для онлайн-среды", - сказал парламентарий.
Панеш отметил, что есть и четвертая категория обязательных скидок - Тax Free для иностранных туристов.
"Система возврата НДС - это установленная налоговым законодательством "скидка" для иностранных покупателей. Маркетплейсы, участвующие в этой программе, обязаны обеспечить корректное оформление чеков и возможность возврата. И также снижение цены как компенсация. При нарушении продавцом сроков доставки предоплаченного товара или выполнения услуг потребитель вправе на неустойку, которая зачитывается в счет оплаты", - рассказал он.
По мнению депутата, в условиях активного перехода торговли в онлайн-пространство принципиально важно, чтобы эти гарантии, прописанные в законе, не оставались прерогативой оффлайн-магазинов. "Разрабатываемое регулирование должно создать правовую и техническую возможность для реализации этих прав на всех цифровых площадках, чтобы гражданин мог получить положенную ему законом льготу или компенсацию независимо от того, где он совершает покупку - в обычном магазине или в интернете", - заключил Панеш.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. Газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости, в свою очередь, сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
