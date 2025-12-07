В ГД предложили учесть законные скидки для граждан на маркетплейсах

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) заявил РИА Новости, что при доработке законодательства о маркетплейсах необходимо учесть законное снижение цен на товары ненадлежащего качества и для социально уязвимых групп населения.

"Когда покупатель заходит в онлайн-магазин или на маркетплейс, он приходит туда не только как участник рыночных отношений, но и как носитель определенного социального или правового статуса. Законное снижение цены - это не маркетинговая акция по усмотрению площадки, а прямое обязательство, вытекающее из норм закона. При доработке законодательства о цифровых платформах необходимо четко предусмотреть механизмы, гарантирующие реализацию этих прав в онлайн-среде", - сказал он.

Депутат отметил, что это важный шаг к настоящему равенству потребителей. По его словам, речь идет о нескольких ключевых категориях обязательных скидок, которые должны быть интегрированы в работу интернет-торговли.

"Во-первых, скидка как инструмент защиты прав потребителей. Если товар оказался ненадлежащего качества, покупатель имеет право на соразмерное уменьшение цены. Это прямое указание в силу закона, а не уступка продавца", - рассказал парламентарий.

По его словам, то же самое касается случаев, когда на сайте указана одна цена, а при оформлении заказа возникает другая. "Потребитель вправе настаивать на стоимости, которая была первоначально объявлена. Второе - льготы для социально уязвимых групп. Наиболее системный пример - льготное обеспечение лекарствами. Ветераны, инвалиды и другие федеральные и региональные льготники имеют право на получение препаратов со скидкой или бесплатно", - подчеркнул Панеш.

Он добавил, что эта гарантия, обеспеченная государством, должна быть доступна и при онлайн-заказе через партнерские аптеки на маркетплейсах.

"Третье - региональные социальные меры поддержки. Во многих субъектах РФ действуют программы, например, для многодетных семей, которые дают право на скидки у партнеров. Механизм применения таких карт или электронных сертификатов также должен быть адаптирован для онлайн-среды", - сказал парламентарий.

Панеш отметил, что есть и четвертая категория обязательных скидок - Тax Free для иностранных туристов.

"Система возврата НДС - это установленная налоговым законодательством "скидка" для иностранных покупателей. Маркетплейсы, участвующие в этой программе, обязаны обеспечить корректное оформление чеков и возможность возврата. И также снижение цены как компенсация. При нарушении продавцом сроков доставки предоплаченного товара или выполнения услуг потребитель вправе на неустойку, которая зачитывается в счет оплаты", - рассказал он.

По мнению депутата, в условиях активного перехода торговли в онлайн-пространство принципиально важно, чтобы эти гарантии, прописанные в законе, не оставались прерогативой оффлайн-магазинов. "Разрабатываемое регулирование должно создать правовую и техническую возможность для реализации этих прав на всех цифровых площадках, чтобы гражданин мог получить положенную ему законом льготу или компенсацию независимо от того, где он совершает покупку - в обычном магазине или в интернете", - заключил Панеш.

В ноябре главы Сбербанка , ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

Банки поддержал ЦБ . Газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости, в свою очередь, сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.