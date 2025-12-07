ФСБ опубликовала данные пособников нацистов, укрывшихся в Канаде

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала данные на пособников нацистов, в том числе на карателей, в Великую Отечественную войну участвовавших в массовых казнях мирных граждан СССР, а после нее нашедших прибежище в Канаде.

Литовец Владас Айжинас в начале Великой Отечественной войны, будучи на службе в Красной армии, перешел на сторону врага. В 1941 году был командиром 1-й роты 10-го литовского полицейского батальона, участвовавшего в казнях евреев. 20 августа 1941 года руководил массовым расстрелом советских граждан в лесу "Каргунава", в пяти километрах от города Паневежиса. "В этот день карателями было расстреляно свыше 7500 мужчин, женщин, стариков и детей", - отмечается в материалах на Айжинаса. Кроме того, под его руководством в окрестностях Паневежиса в лесу "Кайзерлингис" было расстреляно более 100 человек советско-партийного актива.