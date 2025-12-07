Рейтинг@Mail.ru
00:54 07.12.2025 (обновлено: 02:08 07.12.2025)
ФСБ опубликовала данные пособников нацистов, укрывшихся в Канаде
ФСБ опубликовала данные пособников нацистов, укрывшихся в Канаде
Федеральная служба безопасности России обнародовала данные на пособников нацистов, в том числе на карателей, в Великую Отечественную войну участвовавших в... РИА Новости, 07.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание ФСБ на Лубянской площади. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала данные на пособников нацистов, в том числе на карателей, в Великую Отечественную войну участвовавших в массовых казнях мирных граждан СССР, а после нее нашедших прибежище в Канаде.
ФСБ на своем сайте открыла рубрику "Красная книга КГБ СССР". В ней публикуются материалы из рассекреченного сборника "Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников", составленного Комитетом государственной безопасности СССР в 1964 году. Речь идет о лицах, совершивших в годы Великой Отечественной войны военные и иные преступления и укрывавшихся от ответственности в странах Запада. Список получил название "Красная книга КГБ СССР" по цвету его обложки.
Сейчас обнародованы установочные данные на ряд пособников гитлеровцев, нашедших убежище в Канаде.
Литовец Владас Айжинас в начале Великой Отечественной войны, будучи на службе в Красной армии, перешел на сторону врага. В 1941 году был командиром 1-й роты 10-го литовского полицейского батальона, участвовавшего в казнях евреев. 20 августа 1941 года руководил массовым расстрелом советских граждан в лесу "Каргунава", в пяти километрах от города Паневежиса. "В этот день карателями было расстреляно свыше 7500 мужчин, женщин, стариков и детей", - отмечается в материалах на Айжинаса. Кроме того, под его руководством в окрестностях Паневежиса в лесу "Кайзерлингис" было расстреляно более 100 человек советско-партийного актива.
Во второй половине июля и в первой половине августа 1941 года Айжинас руководил расстрелом советских граждан в лесу "Жалей", где было расстреляно более 1,2 тысячи человек. По данным на 1962 год, Айжинас проживал в городе Порт-Колборн канадской провинции Онтарио.
Анатолий Аксенов, уроженец Кировской области, в начале 1942 года поступил на службу в 667-й карательный батальон, где служил старшиной роты, имел чин фельдфебеля немецкой армии. В составе батальона принимал участие в карательных операциях против партизан в Новгородской и Псковской областях, отмечалось в "Красной книге КГБ".
В историю Второй мировой войны 667-й ост-батальон "Шелонь" вошел как одно из самых кровавых германских карательных подразделений. Батальон 667 наиболее известен по массовой казни жителей деревень Бычково и Починок Новгородской области в декабре 1942 года. Всего за время гитлеровской оккупации советских территорий 667-й батальон уничтожил около 40 населенных пунктов вокруг Новгорода. Батальон совершал зверские расправы над мирными гражданами, в том числе малолетними детьми.
По данным КГБ, Аксенов в конце 1943 года в составе батальона "Шелонь" перебазировался в Данию. "В 1944 году пленен американскими войсками и в 1945 г. проживал в городе Ландау. По показаниям арестованного Андреева И. С., в 1946 году, проживая в городе Регенсбурге, (Аксенов - ред.) имел связь с американской разведкой. В октябре 1947 году находился в муниципалитете Чаплин (Канада), работал в "Корман-Люмбер-Компани". В 1949 году переехал в город Торонто (Канада), где работал автослесарем при гараже электрической компании", - отмечалось в "Красной книге КГБ".
Эстонец Вальтер Аллерт в 1942 году поступил на службу в 30-й полицейский батальон, "где служил командиром роты до изгнания фашистов из Эстонской ССР (в конце ноября 1944 года - ред.)", имея чин старшего лейтенанта. Аллерт проживал в канадском городе Торонто.
В сентябре 1943 года 30-й эстонский шуцманшафт-батальон участвовал в "Акции 1005" - операции, которая предусматривала заметание следов массовых убийств гитлеровцами и их пособниками гражданского населения и военнопленных на оккупированных территориях и в концлагерях. Специальная команда, сформированная из служащих 30-го батальона и немецких полицейских, участвовала в ликвидации массовых захоронений убитых советских граждан в районе городов Пушкин и Гатчина в Ленинградской области, а также Вильнюса и Каунаса на оккупированной территории Литовской ССР. В качестве рабочих для извлечения трупов и их сжигания использовались лица еврейской национальности. Под Гатчиной после окончания работ их расстреляли, а тела также сожгли.
Уроженец Минской области Геннадий Андрюшкевич в 1941 году после оккупации гитлеровцами Белорусской ССР служил комендантом Забрезского полицейского участка бывшего Воложинского р-на, затем комендантом Воложинской районной полиции. Руководил операциями по аресту и задержанию советских граждан. В августе 1943 года участвовал в массовом расстреле советских граждан еврейской национальности в местечке Вишнево, где было казнено около 700 человек. "По его личному указанию расстреляна семья гражданина Зусмана в количестве 4 человек. Награжден немцами орденом", - указывалось в материалах КГБ. Проживал в городе Эдмонтоне канадской провинции Альберта, "откуда в 1957 году под фамилией Наливайко присылал письма своим родственникам".
