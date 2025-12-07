https://ria.ru/20251207/ferstappen-2060453976.html
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что чувствует себя хорошо после победы на заключительном этапе "Формулы-1" Гран-при Абу-Даби, несмотря на
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что чувствует себя хорошо после победы на заключительном этапе "Формулы-1" Гран-при Абу-Даби, несмотря на потерю титула чемпиона мира.
В воскресенье Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона, но стал вторым в зачете пилотов, уступив два очка британцу Ландо Норрису из "Макларена". После Гран-при Нидерландов Ферстаппен отставал на 104 очка от лидировавшего на тот момент другого пилота "Макларена" - австралийца Оскара Пиастри. В последних девяти гонках нидерландец одержал шесть побед.
"Чувствую себя хорошо. Я был готов к такому исходу, потому что для победы нам нужно было немного везения. Мы идеально оптимизировали уик-энд - завоевали поул, выиграли гонку в доминирующем стиле, так что тут нечего сказать. В конце концов, когда ты проигрываешь чемпионат с разницей в два очка, это выглядит болезненно, но, если посмотреть, откуда мы начинали в Зандворте - больше чем со 100 очками отставания, - думаю, это не так уж и плохо", - цитирует Ферстаппена сайт "Формулы-1".
Четырехкратный чемпион мира подчеркнул, что он гордится командой за работу, которую "Ред Булл" проделал во второй половине сезона.
"Мы очень легко могли сдаться в тот момент, когда отставали так сильно. Но эта команда не так работает. Мы всегда стараемся найти улучшения и понять свои проблемы, это именно то, что мы сделали. Такой поворот был захватывающим, и сегодня было захватывающе. Мы не выиграли чемпионат - такое случается, такова жизнь, и это не то, из-за чего я буду слишком печалиться. Жизнь продолжается. Я просто очень горжусь людьми, с которыми работаю, они моя вторая семья, и мы насладимся этим моментом. Мы насладимся второй половиной сезона, будем гордиться ею, а следующий год все равно будет большим вопросом для всех", - добавил Ферстаппен.