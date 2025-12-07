Рейтинг@Mail.ru
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
21:23 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/ferstappen-2060453976.html
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что чувствует себя хорошо после победы на заключительном этапе "Формулы-1" Гран-при Абу-Даби, несмотря на РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T21:23:00+03:00
2025-12-07T21:23:00+03:00
формула-1
спорт
макс ферстаппен
ландо норрис
оскар пиастри
макларен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904279973_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_c6c944f1ce821d9e85f514f6052c461f.jpg
/20251207/norris-2060433076.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904279973_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_11755d9e8e0683640033865be1b83a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, макс ферстаппен, ландо норрис, оскар пиастри, макларен
Формула-1, Спорт, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Макларен
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка

Ферстаппен: болезненно проигрывать два очка, но мы отставали более чем на сотню

© Фото : Пресс-служба команды "Ред Булл Рейсинг"Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Пресс-служба команды "Ред Булл Рейсинг"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что чувствует себя хорошо после победы на заключительном этапе "Формулы-1" Гран-при Абу-Даби, несмотря на потерю титула чемпиона мира.
В воскресенье Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона, но стал вторым в зачете пилотов, уступив два очка британцу Ландо Норрису из "Макларена". После Гран-при Нидерландов Ферстаппен отставал на 104 очка от лидировавшего на тот момент другого пилота "Макларена" - австралийца Оскара Пиастри. В последних девяти гонках нидерландец одержал шесть побед.
«
"Чувствую себя хорошо. Я был готов к такому исходу, потому что для победы нам нужно было немного везения. Мы идеально оптимизировали уик-энд - завоевали поул, выиграли гонку в доминирующем стиле, так что тут нечего сказать. В конце концов, когда ты проигрываешь чемпионат с разницей в два очка, это выглядит болезненно, но, если посмотреть, откуда мы начинали в Зандворте - больше чем со 100 очками отставания, - думаю, это не так уж и плохо", - цитирует Ферстаппена сайт "Формулы-1".
Четырехкратный чемпион мира подчеркнул, что он гордится командой за работу, которую "Ред Булл" проделал во второй половине сезона.
"Мы очень легко могли сдаться в тот момент, когда отставали так сильно. Но эта команда не так работает. Мы всегда стараемся найти улучшения и понять свои проблемы, это именно то, что мы сделали. Такой поворот был захватывающим, и сегодня было захватывающе. Мы не выиграли чемпионат - такое случается, такова жизнь, и это не то, из-за чего я буду слишком печалиться. Жизнь продолжается. Я просто очень горжусь людьми, с которыми работаю, они моя вторая семья, и мы насладимся этим моментом. Мы насладимся второй половиной сезона, будем гордиться ею, а следующий год все равно будет большим вопросом для всех", - добавил Ферстаппен.
Пилот Макларена Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"
Вчера, 17:32
 
Формула-1СпортМакс ФерстаппенЛандо НоррисОскар ПиастриМакларен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала