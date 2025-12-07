В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП

САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли, ещё трое пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Энгельсском районе, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
"В службу 112 поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи села Широкополье произошло столкновение Ford и BMW. В результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Троим пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией. На месте находится начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада", - сообщил Юрин в своем Telegram-канале.
В свою очередь, в прокуратуре Саратовской области уточнили, что ДТП случилось в 20.25 на 344-м километре федеральной трассы. По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Ford, в котором погибли три человека, в том числе ребенок.
В областной Госавтоинспекции выяснили, что в результате ДТП погибли: водитель Ford - мужчина 1994 года рождения, женщина 1992 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Из BMW госпитализированы водитель 2005 года рождения и пассажиры: мужчина 1984 года рождения и женщина 1990 года рождения.