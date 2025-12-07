В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП

В свою очередь, в прокуратуре Саратовской области уточнили, что ДТП случилось в 20.25 на 344-м километре федеральной трассы. По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Ford, в котором погибли три человека, в том числе ребенок.