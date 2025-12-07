Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/dtp-2060459646.html
В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП
В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 07.12.2025
В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП
Три человека, в том числе ребенок, погибли, ещё трое пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Энгельсском районе, сообщил начальник... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T22:37:00+03:00
2025-12-07T22:37:00+03:00
происшествия
саратовская область
энгельсский район
сызрань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023125935_0:64:2442:1438_1920x0_80_0_0_d38167ee5a97250dee05fb968468e021.jpg
https://ria.ru/20251207/moskva-2060435419.html
https://ria.ru/20251207/dtp-2060381170.html
саратовская область
энгельсский район
сызрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023125935_220:0:2223:1502_1920x0_80_0_0_991fea6fa24b450e210e6cd525d71896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, энгельсский район, сызрань
Происшествия, Саратовская область, Энгельсский район, Сызрань
В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП

в Саратовской области ребенок и 2 взрослых погибли и еще 3 пострадали в ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль детской скорой помощи
Автомобиль детской скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли, ещё трое пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Энгельсском районе, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
"В службу 112 поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи села Широкополье произошло столкновение Ford и BMW. В результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Троим пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией. На месте находится начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада", - сообщил Юрин в своем Telegram-канале.
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП. Кадры МВД России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик
Вчера, 18:05
На месте автокатастрофы на трассе А-298 "автомобильная дорога Р-228 СызраньСаратовВолгоград – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан" работают спасатели, медики скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
В свою очередь, в прокуратуре Саратовской области уточнили, что ДТП случилось в 20.25 на 344-м километре федеральной трассы. По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Ford, в котором погибли три человека, в том числе ребенок.
В областной Госавтоинспекции выяснили, что в результате ДТП погибли: водитель Ford - мужчина 1994 года рождения, женщина 1992 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Из BMW госпитализированы водитель 2005 года рождения и пассажиры: мужчина 1984 года рождения и женщина 1990 года рождения.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Новосибирской области два человека погибли в ДТП
Вчера, 07:03
 
ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсский районСызрань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала