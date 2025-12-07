"Амур" взял реванш у СКА за поражение днем ранее

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" по буллитам победил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась победой номинальных гостей со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0). В составе "Амура" шайбы забросили Кирилл Слепец (49-я минута), Ярослав Лихачев (50) и Кирилл Петьков (54). У СКА отличились Джозеф Бландизи (29-я минута), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56). Решающий буллит реализовал Лихачев.
07 декабря 2025 • начало в 10:00
Закончен (Б)
28:27 • Джозеф Бландизи
(Матвей Поляков)
30:31 • Матвей Поляков
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
55:04 • Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Матвей Поляков)
48:49 • Кирилл Слепец
49:23 • Ярослав Лихачев
53:59 • Кирилл Петков
(Егор Рыков, Ярослав Дыбленко)
65:01 • Алекс Бродхерст (П)
Встреча должна была пройти в январе в Петербурге, но ее перенесли из-за высокой загруженности Ледового дворца. Команды согласились провести домашний матч СКА в Хабаровске по логистическим причинам. Днем ранее "Амур" проиграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 1:2 ОТ.
"Амур" (32 очка) занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. СКА (39) располагается на седьмой строчке на Западе.
В следующем матче СКА примет "Шанхайских драконов" 16 декабря. На следующий день "Амур" сыграет с владивостокским "Адмиралом" на своем льду.
