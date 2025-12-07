Рейтинг@Mail.ru
"Амур" взял реванш у СКА за поражение днем ранее
Хоккей
 
12:46 07.12.2025
"Амур" взял реванш у СКА за поражение днем ранее
"Амур" взял реванш у СКА за поражение днем ранее
Хабаровский "Амур" по буллитам победил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
хоккей
спорт
кирилл слепец
марат хайруллин
амур
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, кирилл слепец, марат хайруллин, амур, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Слепец, Марат Хайруллин, Амур, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Амур" взял реванш у СКА за поражение днем ранее

"Амур" по буллитам победил СКА в перенесенном матче в Хабаровске

© Фото : Пресс-служба ХК "Амур"Александр Гальченюк
Александр Гальченюк - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Амур"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" по буллитам победил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась победой номинальных гостей со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0). В составе "Амура" шайбы забросили Кирилл Слепец (49-я минута), Ярослав Лихачев (50) и Кирилл Петьков (54). У СКА отличились Джозеф Бландизи (29-я минута), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56). Решающий буллит реализовал Лихачев.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 декабря 2025 • начало в 10:00
Закончен (Б)
СКА
3 : 40:1
Амур
28:27 • Джозеф Бландизи
(Матвей Поляков)
30:31 • Матвей Поляков
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
55:04 • Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Матвей Поляков)
48:49 • Кирилл Слепец
49:23 • Ярослав Лихачев
(Ярослав Дыбленко)
53:59 • Кирилл Петков
(Егор Рыков, Ярослав Дыбленко)
65:01 • Алекс Бродхерст (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча должна была пройти в январе в Петербурге, но ее перенесли из-за высокой загруженности Ледового дворца. Команды согласились провести домашний матч СКА в Хабаровске по логистическим причинам. Днем ранее "Амур" проиграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 1:2 ОТ.
"Амур" (32 очка) занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. СКА (39) располагается на седьмой строчке на Западе.
В следующем матче СКА примет "Шанхайских драконов" 16 декабря. На следующий день "Амур" сыграет с владивостокским "Адмиралом" на своем льду.
ХоккейСпортКирилл СлепецМарат ХайруллинАмурСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
