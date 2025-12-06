Премьер России поздравил Жапарова с днем рождения, сообщили в Бишкеке

БИШКЕК, 6 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров получил поздравление с днем рождения от премьера России Михаила Мишустина, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы киргизского государства.
"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения", - говорится в сообщении.
В поздравительной телеграмме, которую цитирует пресс-служба, Мишустин пожелал Жапарову доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности.
"Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-кыргызских отношений, основанных на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, ведется активная работа по наращиванию торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, инновационной сфере и других областях. Убежден, что расширение практической кооперации, углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Кыргызской Республики", - написал премьер РФ.
Мишустин подчеркнул, что с теплотой вспоминает встречи с Жапаровым, которые всегда проходят в откровенной и конструктивной атмосфере. И заверил, что будет рад продолжить "доверительное и плодотворное" общение.
Садыру Жапарову в субботу исполнилось 57 лет.
