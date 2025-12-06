Рейтинг@Mail.ru
Премьер России поздравил Жапарова с днем рождения, сообщили в Бишкеке - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/zhaparov-2060312818.html
Премьер России поздравил Жапарова с днем рождения, сообщили в Бишкеке
Премьер России поздравил Жапарова с днем рождения, сообщили в Бишкеке - РИА Новости, 06.12.2025
Премьер России поздравил Жапарова с днем рождения, сообщили в Бишкеке
Президент Киргизии Садыр Жапаров получил поздравление с днем рождения от премьера России Михаила Мишустина, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:14:00+03:00
2025-12-06T15:14:00+03:00
россия
бишкек
киргизия
садыр жапаров
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695088_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_3fb5c964e2f9068f03c54e6d7afcbc83.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057702188.html
https://ria.ru/20251127/zhaparov-2057929530.html
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695088_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_415b29ca2043969ba11ace3955c85126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бишкек, киргизия, садыр жапаров, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Россия, Бишкек, Киргизия, Садыр Жапаров, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Премьер России поздравил Жапарова с днем рождения, сообщили в Бишкеке

Бишкек: лидер Киргизии получил поздравление с днем рождения от премьера РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 6 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров получил поздравление с днем рождения от премьера России Михаила Мишустина, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы киргизского государства.
"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин и Жапаров подтвердили готовность к углублению военного сотрудничества
26 ноября, 13:50
В поздравительной телеграмме, которую цитирует пресс-служба, Мишустин пожелал Жапарову доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности.
"Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-кыргызских отношений, основанных на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, ведется активная работа по наращиванию торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, инновационной сфере и других областях. Убежден, что расширение практической кооперации, углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Кыргызской Республики", - написал премьер РФ.
Мишустин подчеркнул, что с теплотой вспоминает встречи с Жапаровым, которые всегда проходят в откровенной и конструктивной атмосфере. И заверил, что будет рад продолжить "доверительное и плодотворное" общение.
Садыру Жапарову в субботу исполнилось 57 лет.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии приветствия глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Жапаров передал председательство в ОДКБ России в 2026 году
27 ноября, 10:31
 
РоссияБишкекКиргизияСадыр ЖапаровМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала