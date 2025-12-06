Рейтинг@Mail.ru
Планете грозит гибель: сотня тысяч землетрясений гремит под Йеллоустоуном - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/zemletryasenie-2060116142.html
Планете грозит гибель: сотня тысяч землетрясений гремит под Йеллоустоуном
Планете грозит гибель: сотня тысяч землетрясений гремит под Йеллоустоуном - РИА Новости, 06.12.2025
Планете грозит гибель: сотня тысяч землетрясений гремит под Йеллоустоуном
Йеллоустоунский супервулкан всегда находился в зоне повышенного внимания. Если он проснется, произойдет катастрофа мирового масштаба. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T09:30:00+03:00
2025-12-06T09:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/65/1547986571_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_8f0430eb2a6087b404f9fa210aeff25a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/65/1547986571_3:0:2286:1712_1920x0_80_0_0_96eac2cc5286b6a9f2d6169a1166bf02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Планете грозит гибель: сотня тысяч землетрясений гремит под Йеллоустоуном

CC BY-SA 3.0 / Hsing-Mei Wu / Гейзер Steamboat (Пароход) в национальном парке Йеллоустоун
Гейзер Steamboat (Пароход) в национальном парке Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
CC BY-SA 3.0 / Hsing-Mei Wu /
Гейзер Steamboat (Пароход) в национальном парке Йеллоустоун
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Йеллоустоунский супервулкан всегда находился в зоне повышенного внимания. Если он проснется, произойдет катастрофа мирового масштаба.
Не так давно ученые нашли в глубине спящего гиганта нечто поистине шокирующее.

Бомба планетарного масштаба

При самом плохом сценарии пробуждение супервулкана повлечет за собой колоссальной силы взрыв — как если бы тысячу атомных бомб разом привели в действие. При этом сам кратер моментально рухнет в воронку диаметром в полсотни километров.
© Pixabay / Pexels Облако пепла от вулкана
Облако пепла от вулкана - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Pixabay / Pexels
Облако пепла от вулкана
Катастрофа коснется всей нашей планеты. Огромные облака пыли и серы, образовавшиеся в результате взрыва, приведут к резкому снижению глобальной температуры на годы вперед. Сельское хозяйство во всем мире окажется под угрозой. Для США извержение Йеллоустоуна будет, скорее всего, означать конец существования как государства.
В настоящее время Йеллоустоунская кальдера представляет собой впадину размером 30 на 45 миль, которая образовалась в результате катастрофического извержения примерно 640 000 лет назад.

Незамеченная активность

Благодаря современным технологиям исследователи обнаружили, что в период с 2008 по 2022 год в Йеллоустоуне произошло более 86 тысяч скрытых землетрясений. Эти микротолчки оказались слишком слабыми для традиционных сейсмографов и долгое время оставались незамеченными.
© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф
Впервые их удалось выявить благодаря новому инструменту на основе ИИ. Когда ученые изучают сейсмическую активность вокруг кальдеры, им обычно приходится вручную просматривать огромные объемы данных. А новый подход позволил автоматизировать этот процесс, сделав его более масштабируемым.

Целый рой землетрясений

В результате анализа оказалось, что более половины землетрясений — это "рои". Так называют группы небольших, но связанных подземных толчков, возникающих в ограниченном пространстве за короткий промежуток времени. В отличие от афтершоков, следующих за основным землетрясением, рои распространяются несколько иначе и могут быть связаны с движением подземных жидкостей.
© РИА Новости / Виктор Клюшкин | Перейти в медиабанкТрещины земной коры
В сочинском селе Барановка произошел оползень - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Виктор Клюшкин
Перейти в медиабанк
Трещины земной коры
Иногда рои могут быть вызваны движением расплавленной магмы вверх через мантию и земную кору, что приводит к повышению давления и может указывать на предстоящее извержение.
Однако, по словам экспертов по вулканам, в Йеллоустоунской кальдере в настоящее время ситуация иная, а данных о том, что супервулкан просыпается, нет.
Профессор Валентин Тролль, специалист по вулканам из Уппсальского университета в Швеции, сказал в интервью Daily Mail: "Эти скопления не связаны с глубинной сейсмичностью. Другими словами, нет прямых доказательств подпитки магмы с больших глубин".
© Fotolia / julielubickВид на горный хребет Абсарока и реку Йеллоустоун
Вид на горный хребет Абсарока и реку Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Fotolia / julielubick
Вид на горный хребет Абсарока и реку Йеллоустоун
Серии подземных толчков совпали с изменением температуры и химического состава воды в гейзерах парка. Это может говорить о тесной связи между глубинной активностью, горячими источниками и динамикой земной коры.

Помогут прогнозировать землетрясения

Исследования, проведенные специалистами, имеют важное практическое значение для наблюдения не только за Йеллоустоунской кальдерой.
"Йеллоустоун и другие вулканы имеют уникальные особенности, но мы надеемся, что эти данные помогут улучшить прогнозирование сейсмической активности в других регионах", — рассказал один из авторов исследования Бин Ли, специалист по механике горных пород и индуцированным землетрясениям из Университета Западного Онтарио.
© Кадр видео из соцсетейИзвержение гейзера в американском национальном парке Йеллоустоун
Извержение гейзера в американском национальном парке Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Извержение гейзера в американском национальном парке Йеллоустоун
"Понимая закономерности сейсмической активности, такие как очаги землетрясений, мы можем повысить уровень безопасности, лучше информировать общественность о потенциальных рисках и даже направить развитие геотермальной энергетики в безопасное русло в районах с перспективным тепловым потоком", — добавил ученый.
К сожалению, пока наука не может с точностью предсказывать землетрясения и извержения подобных вулканов. Остается надеяться, что более широкое использование искусственного интеллекта со временем это исправит.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала