Планете грозит гибель: сотня тысяч землетрясений гремит под Йеллоустоуном

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Йеллоустоунский супервулкан всегда находился в зоне повышенного внимания. Если он проснется, произойдет катастрофа мирового масштаба.

Не так давно ученые нашли в глубине спящего гиганта нечто поистине шокирующее.

Бомба планетарного масштаба

При самом плохом сценарии пробуждение супервулкана повлечет за собой колоссальной силы взрыв — как если бы тысячу атомных бомб разом привели в действие. При этом сам кратер моментально рухнет в воронку диаметром в полсотни километров.

Катастрофа коснется всей нашей планеты. Огромные облака пыли и серы, образовавшиеся в результате взрыва, приведут к резкому снижению глобальной температуры на годы вперед. Сельское хозяйство во всем мире окажется под угрозой. Для США извержение Йеллоустоуна будет, скорее всего, означать конец существования как государства.

В настоящее время Йеллоустоунская кальдера представляет собой впадину размером 30 на 45 миль, которая образовалась в результате катастрофического извержения примерно 640 000 лет назад.

Незамеченная активность

Благодаря современным технологиям исследователи обнаружили, что в период с 2008 по 2022 год в Йеллоустоуне произошло более 86 тысяч скрытых землетрясений. Эти микротолчки оказались слишком слабыми для традиционных сейсмографов и долгое время оставались незамеченными.

Впервые их удалось выявить благодаря новому инструменту на основе ИИ. Когда ученые изучают сейсмическую активность вокруг кальдеры, им обычно приходится вручную просматривать огромные объемы данных. А новый подход позволил автоматизировать этот процесс, сделав его более масштабируемым.

Целый рой землетрясений

В результате анализа оказалось, что более половины землетрясений — это "рои". Так называют группы небольших, но связанных подземных толчков, возникающих в ограниченном пространстве за короткий промежуток времени. В отличие от афтершоков, следующих за основным землетрясением, рои распространяются несколько иначе и могут быть связаны с движением подземных жидкостей.

Иногда рои могут быть вызваны движением расплавленной магмы вверх через мантию и земную кору, что приводит к повышению давления и может указывать на предстоящее извержение.

Однако, по словам экспертов по вулканам, в Йеллоустоунской кальдере в настоящее время ситуация иная, а данных о том, что супервулкан просыпается, нет.

Профессор Валентин Тролль, специалист по вулканам из Уппсальского университета в Швеции, сказал в интервью Daily Mail: "Эти скопления не связаны с глубинной сейсмичностью. Другими словами, нет прямых доказательств подпитки магмы с больших глубин".

Серии подземных толчков совпали с изменением температуры и химического состава воды в гейзерах парка. Это может говорить о тесной связи между глубинной активностью, горячими источниками и динамикой земной коры.

Помогут прогнозировать землетрясения

Исследования, проведенные специалистами, имеют важное практическое значение для наблюдения не только за Йеллоустоунской кальдерой.

"Йеллоустоун и другие вулканы имеют уникальные особенности, но мы надеемся, что эти данные помогут улучшить прогнозирование сейсмической активности в других регионах", — рассказал один из авторов исследования Бин Ли, специалист по механике горных пород и индуцированным землетрясениям из Университета Западного Онтарио.

"Понимая закономерности сейсмической активности, такие как очаги землетрясений, мы можем повысить уровень безопасности, лучше информировать общественность о потенциальных рисках и даже направить развитие геотермальной энергетики в безопасное русло в районах с перспективным тепловым потоком", — добавил ученый.