Рейтинг@Mail.ru
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 06.12.2025 (обновлено: 10:27 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/zelenskiy-2060256009.html
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским - РИА Новости, 06.12.2025
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским
США планируют избавиться от Владимира Зеленского, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону на его... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T07:17:00+03:00
2025-12-06T10:27:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058553492.html
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059647414.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича, верховная рада украины, скотт риттер
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича, Верховная Рада Украины, Скотт Риттер
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским

Риттер: США устранят Зеленского после подписания мирного соглашения

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США планируют избавиться от Владимира Зеленского, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«

"Украина — самое коррумпированное место на планете. Соединенные Штаты только что расправились с Ермаком. Мы расправились с Ермаком. Никто другой. Мы это сделали. И теперь мы собираемся свергнуть Раду. И мы собираемся разрушить эту структуру. И это создает новую реальность. И в конце концов мы собираемся убрать Зеленского, как только Зеленский подпишет соглашение о прекращении войны на наших условиях", — сообщил он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
29 ноября, 05:07
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Двадцать восьмого ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на антикоррупционное бюро, его сотрудники впоследствии никому не предъявили обвинения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ГУР может готовить заговор против Зеленского, считают российские силовики
3 декабря, 22:56
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело МиндичаВерховная Рада УкраиныСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала