МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США планируют избавиться от Владимира Зеленского, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«
"Украина — самое коррумпированное место на планете. Соединенные Штаты только что расправились с Ермаком. Мы расправились с Ермаком. Никто другой. Мы это сделали. И теперь мы собираемся свергнуть Раду. И мы собираемся разрушить эту структуру. И это создает новую реальность. И в конце концов мы собираемся убрать Зеленского, как только Зеленский подпишет соглашение о прекращении войны на наших условиях", — сообщил он.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Двадцать восьмого ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на антикоррупционное бюро, его сотрудники впоследствии никому не предъявили обвинения.