Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 06.12.2025 (обновлено: 23:51 06.12.2025)
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios - РИА Новости, 06.12.2025
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios
Владимир Зеленский во время телефонного разговора со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером затрагивал проблему... РИА Новости, 06.12.2025
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios

Axios: Зеленский в разговоре с Уиткоффом и Кушнером обсудил вопрос территорий

Владимир Зеленский
НЬЮ-ЙОРК, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время телефонного разговора со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером затрагивал проблему территорий , пишет Axios.
«
"Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины. <...> Стороны добились значительного прогресса и приблизились к соглашению, но требуется дополнительная работа, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали проект гарантий безопасности", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
По данным портала, разговор продолжался два часа. Процесс обсуждения проблемы территорий был сложным, но Вашингтон пытается разработать новые идеи.
Издание также пишет, что секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель генштаба ВСУ Андрей Гнатов вернутся из Майами после двухдневных переговоров с Уиткоффом и Кушнером и в понедельник обсудят с Зеленским в Лондоне американские предложения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал президент России Владимир Путин, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским
Вчера, 07:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
