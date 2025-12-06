Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios

НЬЮ-ЙОРК, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время телефонного разговора со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером затрагивал проблему территорий , пишет Axios.
«
"Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины. <...> Стороны добились значительного прогресса и приблизились к соглашению, но требуется дополнительная работа, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали проект гарантий безопасности", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
По данным портала, разговор продолжался два часа. Процесс обсуждения проблемы территорий был сложным, но Вашингтон пытается разработать новые идеи.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал президент России Владимир Путин, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.