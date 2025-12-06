Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли опасный "вечный химикат" в популярном блюде для завтрака - РИА Новости, 06.12.2025
22:29 06.12.2025
Ученые нашли опасный "вечный химикат" в популярном блюде для завтрака
Ученые нашли опасный "вечный химикат" в популярном блюде для завтрака - РИА Новости, 06.12.2025
Ученые нашли опасный "вечный химикат" в популярном блюде для завтрака
В злаковых хлопьях может содержаться опасный "вечный химикат", пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe. РИА Новости, 06.12.2025
ирландия
греция
франция
евросоюз
здоровье
в мире
ирландия
греция
франция
ирландия, греция, франция, евросоюз, здоровье, в мире
Ирландия, Греция, Франция, Евросоюз, Здоровье, В мире
Ученые нашли опасный "вечный химикат" в популярном блюде для завтрака

Daily Mail: в злаковых хлопьях может содержаться опасный "вечный химикат"

© Fotolia / masheЗлаковые хлопья с ягодами
Злаковые хлопья с ягодами - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Fotolia / mashe
Злаковые хлопья с ягодами. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В злаковых хлопьях может содержаться опасный "вечный химикат", пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe.
"Это синтетическое вещество — трифторуксусная кислота (TFA) — продукт распада пестицидов, распыляемых на такие культуры, как пшеница и кукуруза", — говорится в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Исследование: в крови 24 чиновников ЕС нашли "вечные химикаты"
7 октября, 14:39
По данным ученых, трифторуксусная кислота оказывает негативное влияние на здоровье человека, в том числе на функционирование дыхательных путей, печени и даже на репродуктивное здоровье.
Как отмечается в статье, в исследование PAN Europe включили 66 продуктов на основе злаков из различных стран ЕС, в том числе из Ирландии, Греции, Франции, Италии, Испании и Германии. Кроме хлопьев ученые также проанализировали состав хлеба из цельнозерновой муки и из муки высшего сорта, макарон, круассанов, муки, панировочных сухарей и печенья. Трифторуксусная кислота была обнаружена в 54 из 66 образцов, со средней концентрацией химиката 78,9 микрограмм на килограмм.
TFA относится к группе так называемых "вечных химикатов" или PFAS — эти вещества практически не разлагаются в окружающей среде. Исследования связывают их с различными заболеваниями, в том числе с бесплодием, врожденными аномалиями, повышением уровня холестерина и даже с некоторыми видами рака.
Светодиодные лампы - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера
4 декабря, 19:36
 
