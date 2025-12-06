Ученые нашли опасный "вечный химикат" в популярном блюде для завтрака

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В злаковых хлопьях может содержаться опасный "вечный химикат", пишет . В злаковых хлопьях может содержаться опасный "вечный химикат", пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe.

"Это синтетическое вещество — трифторуксусная кислота (TFA) — продукт распада пестицидов, распыляемых на такие культуры, как пшеница и кукуруза", — говорится в публикации.

По данным ученых, трифторуксусная кислота оказывает негативное влияние на здоровье человека, в том числе на функционирование дыхательных путей, печени и даже на репродуктивное здоровье.

Греции, Франции, Италии, Испании и Как отмечается в статье, в исследование PAN Europe включили 66 продуктов на основе злаков из различных стран ЕС , в том числе из Ирландии Германии . Кроме хлопьев ученые также проанализировали состав хлеба из цельнозерновой муки и из муки высшего сорта, макарон, круассанов, муки, панировочных сухарей и печенья. Трифторуксусная кислота была обнаружена в 54 из 66 образцов, со средней концентрацией химиката 78,9 микрограмм на килограмм.