Ученые нашли опасный "вечный химикат" в популярном блюде для завтрака
Ученые нашли опасный "вечный химикат" в популярном блюде для завтрака
В злаковых хлопьях может содержаться опасный "вечный химикат", пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe. РИА Новости, 06.12.2025
ирландия
греция
франция
евросоюз
здоровье
в мире
ирландия
греция
франция
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости
. В злаковых хлопьях может содержаться опасный "вечный химикат", пишет Daily Mail
со ссылкой на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe.
"Это синтетическое вещество — трифторуксусная кислота (TFA) — продукт распада пестицидов, распыляемых на такие культуры, как пшеница и кукуруза", — говорится в публикации.
По данным ученых, трифторуксусная кислота оказывает негативное влияние на здоровье человека, в том числе на функционирование дыхательных путей, печени и даже на репродуктивное здоровье.
Как отмечается в статье, в исследование PAN Europe включили 66 продуктов на основе злаков из различных стран ЕС
, в том числе из Ирландии
, Греции
, Франции
, Италии
, Испании
и Германии
. Кроме хлопьев ученые также проанализировали состав хлеба из цельнозерновой муки и из муки высшего сорта, макарон, круассанов, муки, панировочных сухарей и печенья. Трифторуксусная кислота была обнаружена в 54 из 66 образцов, со средней концентрацией химиката 78,9 микрограмм на килограмм.
TFA относится к группе так называемых "вечных химикатов" или PFAS — эти вещества практически не разлагаются в окружающей среде. Исследования связывают их с различными заболеваниями, в том числе с бесплодием, врожденными аномалиями, повышением уровня холестерина и даже с некоторыми видами рака.