"Будут на коленях": на Западе рассказали, как закончится конфликт с Россией
01:11 06.12.2025 (обновлено: 11:28 06.12.2025)
"Будут на коленях": на Западе рассказали, как закончится конфликт с Россией
"Будут на коленях": на Западе рассказали, как закончится конфликт с Россией
Россия фактически обанкротила западные державы на поле боя на Украине — все их вложения в киевский режим, как и попытки нанести урон Москве, полностью...
РИА Новости
в мире, россия, украина, скотт бессент, дональд трамп, евросоюз, владимир путин, москва, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Евросоюз, Владимир Путин, Москва, Санкции в отношении России
Steigan: Россия поставила Европу на колени в экономическом плане

Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия фактически обанкротила западные державы на поле боя на Украине — все их вложения в киевский режим, как и попытки нанести урон Москве, полностью обнулились, сообщает норвежское издание Steigan.
"Поражение на Украине вызовет волны "землетрясений" по всей Европе. После проигранной войны они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой. <…> С 2022 года ЕС выделил более 177 миллиардов евро на поддержку Украины, в том числе 30,6 миллиарда евро только в 2025 году. Когда конфликт закончится победой России, все это будет считаться потерянными инвестициями", — отмечает автор материала.
По его мнению, непрекращающиеся волны антироссийских санкций уже не имеют никакого эффекта. Даже в администрации президента США Дональда Трампа, согласно материалу, укоренилось ощущение бестолковости этой стратегии.
"Министр финансов США тихо признал, что Америка не сможет сокрушить экономику России. Европейская элита, включая Лондон, Брюссель и Берлин, не смогла осознать масштаб "проигранной войны" на Украине. Скотт Бессент (министр финансов США. — Прим. ред.) <…> указывает на 19 раундов санкций ЕС против Москвы как на апогей неэффективности — "если вам приходится повторять одно и то же 19 раз, то вы полностью провалились". И это не случайный комментарий, а официальное признание США того, что экономика России не только выживает, но и процветает, <…> несмотря на все западные усилия", — заключается в статье.

В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников Москвы — ухудшить жизнь миллионов людей.
