"Министр финансов США тихо признал, что Америка не сможет сокрушить экономику России. Европейская элита, включая Лондон, Брюссель и Берлин, не смогла осознать масштаб "проигранной войны" на Украине. Скотт Бессент (министр финансов США. — Прим. ред.) <…> указывает на 19 раундов санкций ЕС против Москвы как на апогей неэффективности — "если вам приходится повторять одно и то же 19 раз, то вы полностью провалились". И это не случайный комментарий, а официальное признание США того, что экономика России не только выживает, но и процветает, <…> несмотря на все западные усилия", — заключается в статье.