На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение
2025-12-06T14:19:00+03:00
2025-12-06T14:19:00+03:00
2025-12-06T14:26:00+03:00
запорожская аэс
энергодар
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Отключенная в ночь на субботу высоковольтная линия электроснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская" вновь введена в работу, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Отключенная ночью высоковольтная линия "Днепровская" вновь введена в строй", - сказала Яшина.
На данный момент энергоснабжение Запорожской АЭС
осуществляется по двум линиям, уточнила она.
Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены в следствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1".