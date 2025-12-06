На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Отключенная в ночь на субботу высоковольтная линия электроснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская" вновь введена в работу, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Отключенная ночью высоковольтная линия "Днепровская" вновь введена в строй", - сказала Яшина.

Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены в следствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1".