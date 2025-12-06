В Забайкалье завели дело после ДТП с пятью погибшими

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено после того, как пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, а двое пострадавших были госпитализированы в результате аварии в Забайкальском крае, где столкнулись микроавтобус и микрогрузовик, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.