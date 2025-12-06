Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье завели дело после ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 06.12.2025
08:07 06.12.2025 (обновлено: 12:49 06.12.2025)
В Забайкалье завели дело после ДТП с пятью погибшими
В Забайкалье завели дело после ДТП с пятью погибшими
происшествия, россия, читинский район, забайкальский край, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Читинский район, Забайкальский край, ГИБДД МВД РФ
В Забайкалье завели дело после ДТП с пятью погибшими

В Забайкалье завели дело после гибели 5 человек в ДТП с микроавтобусом

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено после того, как пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, а двое пострадавших были госпитализированы в результате аварии в Забайкальском крае, где столкнулись микроавтобус и микрогрузовик, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
По предварительным данным ГАИ, авария произошла около 17.15 по местному времени (11.15 мск) в пятницу на 1065-м километре федеральной трассы "Байкал" Р-258 Иркутск - Улан-Удэ - Чита: водитель микроавтобуса "Истана" выехал на встречку и столкнулся с микрогрузовиком, груженым дровами. Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, погибли. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.
"По факту смертельного ДТП в Читинском районе возбуждено уголовное дело. Следователем ОМВД России по Читинскому району дорожно-транспортное происшествие квалифицировано по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сообщил собеседник агентства.
ПроисшествияРоссияЧитинский районЗабайкальский крайГИБДД МВД РФ
 
 
