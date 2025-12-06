Рейтинг@Mail.ru
19:50 06.12.2025 (обновлено: 19:54 06.12.2025)
СМИ: у россиян появился "синий экран смерти" после обновления Windows 11
СМИ: у россиян появился "синий экран смерти" после обновления Windows 11
У пользователей Windows 11 в России после обновления операционной системы начались массовые сбои, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 06.12.2025
технологии, россия, европа, япония
Технологии, Россия, Европа, Япония
СМИ: у россиян появился "синий экран смерти" после обновления Windows 11

SHOT: синий экран смерти появился у россиян после обновления Windows 11

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У пользователей Windows 11 в России после обновления операционной системы начались массовые сбои, сообщил Telegram-канал SHOT.
"Синий экран смерти" появился у россиян после свежего обновления Windows 11. Апдейт стирает память и ломает SSD-диски", — говорится в материале.

По данным канала, в начале осени на сбои пожаловались пользователи из Европы и Японии, а в последние пару недель подобные проблемы стали наблюдать и россияне.
Как уточняется, после установки обновления и перезагрузки устройства перестают видеть SSD-диск. Он выходит из строя и не реагирует на запросы. Помимо этого, система зависает на "синем экране смерти".
Также в субботу сообщалось, что мошенники начали имитировать интерфейс сайта "Центра обновления Windows", чтобы взламывать компьютеры россиян и воровать личные данные. Злоумышленники предлагают пользователю выполнить якобы "обязательные" действия и проникают в устройство.
