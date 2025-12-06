СМИ: у россиян появился "синий экран смерти" после обновления Windows 11

"Синий экран смерти" появился у россиян после свежего обновления Windows 11. Апдейт стирает память и ломает SSD-диски", — говорится в материале.

Как уточняется, после установки обновления и перезагрузки устройства перестают видеть SSD-диск. Он выходит из строя и не реагирует на запросы. Помимо этого, система зависает на "синем экране смерти".