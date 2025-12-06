https://ria.ru/20251206/windows-2060339393.html
СМИ: у россиян появился "синий экран смерти" после обновления Windows 11
СМИ: у россиян появился "синий экран смерти" после обновления Windows 11 - РИА Новости, 06.12.2025
СМИ: у россиян появился "синий экран смерти" после обновления Windows 11
У пользователей Windows 11 в России после обновления операционной системы начались массовые сбои, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T19:50:00+03:00
2025-12-06T19:50:00+03:00
2025-12-06T19:54:00+03:00
