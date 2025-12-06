Рейтинг@Mail.ru
По всей Украине прогремели мощные взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 06.12.2025 (обновлено: 10:54 06.12.2025)
По всей Украине прогремели мощные взрывы
По всей Украине прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 06.12.2025
По всей Украине прогремели мощные взрывы
Ночью по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты. РИА Новости, 06.12.2025
© Фото : ДСНС УкраїниУкраинский пожарный во время ликвидации пожара в Киевском районе
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Киевском районе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : ДСНС України
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Киевском районе
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ночью по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.
Местные СМИ писали о последствиях атак в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
В соцсетях сообщали о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.
По предварительным данным, в Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС.
По данным издания "Страна.ua", перебои с электроснабжением начались в городе Ровно. В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
