По всей Украине прогремели мощные взрывы
Ночью по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.
2025-12-06T08:19:00+03:00
2025-12-06T08:19:00+03:00
2025-12-06T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ночью по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.
Местные СМИ писали о последствиях атак в Киеве
, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.
В соцсетях сообщали о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области
.
По предварительным данным, в Фастове Киевской области
под удар попала железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС.
По данным издания "Страна.ua", перебои с электроснабжением начались в городе Ровно. В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.