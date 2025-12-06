Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Киевском районе

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ночью по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

Местные СМИ писали о последствиях атак в Киеве , Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

В соцсетях сообщали о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области

По предварительным данным, в Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС.

По данным издания "Страна.ua", перебои с электроснабжением начались в городе Ровно. В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.