Выставка "Есть такая профессия Родину защищать!" открылась в Казани - РИА Новости, 06.12.2025
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
13:54 06.12.2025
Выставка "Есть такая профессия Родину защищать!" открылась в Казани
Выставка "Есть такая профессия Родину защищать!" открылась в Казани
Приуроченная к Дню Героев Отечества профориентационная выставка "Есть такая профессия Родину защищать!", где представлены 22 военных учебных заведения... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T13:54:00+03:00
2025-12-06T13:54:00+03:00
республика татарстан
казань
министерство обороны рф (минобороны рф)
выставки
казань
казань, министерство обороны рф (минобороны рф), выставки
Республика Татарстан, Казань, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Выставки
Выставка "Есть такая профессия Родину защищать!" открылась в Казани

В Казани стартовала выставка "Есть такая профессия Родину защищать!"

Казань - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Приуроченная к Дню Героев Отечества профориентационная выставка "Есть такая профессия Родину защищать!", где представлены 22 военных учебных заведения Минобороны России, открылась в Казани, сообщает министерство образования и науки Татарстана.
"В Казани на территории исторического парка "Россия – моя история" состоялось открытие профориентационного мероприятия, приуроченного к Дню Героев Отечества, - выставки "Есть такая профессия Родину защищать!". В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин", - говорится в сообщении.
Цель выставки - знакомство с военными профессиями, популяризация военной службы, повышение престижа военных профессий, военно-профессиональная ориентация школьников для поступления в военные высшие учебные заведения Министерства обороны РФ.
В Российской Федерации в настоящее время функционируют 42 военных учебных заведения Минобороны, в Казань приехали представители 22 из них, в том числе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища, Военной академии связи, Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, Военной академии воздушно-космической обороны (Тверь), Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), Черноморского высшего военно-морского училища (Севастополь) и многих других. Представлено здесь и Казанское высшее танковое командное училище.
Все учебные заведения подготовили материалы в интересном для школьников формате, информация об особенностях каждого учебного заведения представлена на больших экранах. Представители учебных заведений, в том числе курсанты, рассказывают школьникам о правилах поступления, преимуществах военной профессии, знакомят с порядком прохождения медицинской комиссии кандидатами на поступление и оценки уровня их физической подготовленности. Также на выставке ребята могут получить практические навыки - в сборке-разборке автомата, оказании первой медицинской помощи.
Как отмечают организаторы, выставка "Есть такая профессия Родину защищать!" соответствует целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети" и направлена на раннюю профориентацию, выявление и развитие способностей детей, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития их талантов. Мероприятие способствует профессиональному самоопределению школьников, знакомит их с возможностями военного образования и создает условия для осознанного выбора будущей профессии. Выставка будет работать ежедневно по 9 декабря.
 
Республика ТатарстанКазаньМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Выставки
 
 
