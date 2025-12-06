Выставка "Есть такая профессия Родину защищать!" открылась в Казани

КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Приуроченная к Дню Героев Отечества профориентационная выставка "Есть такая профессия Родину защищать!", где представлены 22 военных учебных заведения Минобороны России, открылась в Казани, сообщает министерство образования и науки Татарстана.

"В Казани на территории исторического парка "Россия – моя история" состоялось открытие профориентационного мероприятия, приуроченного к Дню Героев Отечества, - выставки "Есть такая профессия Родину защищать!". В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин", - говорится в сообщении.

Цель выставки - знакомство с военными профессиями, популяризация военной службы, повышение престижа военных профессий, военно-профессиональная ориентация школьников для поступления в военные высшие учебные заведения Министерства обороны РФ.

В Российской Федерации в настоящее время функционируют 42 военных учебных заведения Минобороны, в Казань приехали представители 22 из них, в том числе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища, Военной академии связи, Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, Военной академии воздушно-космической обороны (Тверь), Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), Черноморского высшего военно-морского училища (Севастополь) и многих других. Представлено здесь и Казанское высшее танковое командное училище.

Все учебные заведения подготовили материалы в интересном для школьников формате, информация об особенностях каждого учебного заведения представлена на больших экранах. Представители учебных заведений, в том числе курсанты, рассказывают школьникам о правилах поступления, преимуществах военной профессии, знакомят с порядком прохождения медицинской комиссии кандидатами на поступление и оценки уровня их физической подготовленности. Также на выставке ребята могут получить практические навыки - в сборке-разборке автомата, оказании первой медицинской помощи.