https://ria.ru/20251206/vsu-2060351076.html
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"* - РИА Новости, 06.12.2025
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*
Боевик подразделения ВСУ "Кракен"*, в котором состоят те, кто придерживаются националистических взглядов, ликвидирован в Харьковской области, сообщили РИА... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T22:10:00+03:00
2025-12-06T22:10:00+03:00
2025-12-06T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251206/trevoga-2060344619.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*
РИА Новости: в Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"