В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"* - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 06.12.2025 (обновлено: 22:13 06.12.2025)
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Боевик подразделения ВСУ "Кракен"*, в котором состоят те, кто придерживаются националистических взглядов, ликвидирован в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харьковской области ликвидирован Назарий-Глеб Нагорняк (31.07.1997 года рождения), боевик 1-го батальона 21-го отдельного полка беспилотных систем "Кракен"* 3-го штурмового корпуса Вооруженных Сил Украины", - сказал собеседник агентства.
Подразделение, по его словам, характеризуется жестким отбором по идеологическим признакам и формируется из наиболее мотивированных боевиков, придерживающихся националистических взглядов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
