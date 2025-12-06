В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Боевик подразделения ВСУ "Кракен"*, в котором состоят те, кто придерживаются националистических взглядов, ликвидирован в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Подразделение, по его словам, характеризуется жестким отбором по идеологическим признакам и формируется из наиболее мотивированных боевиков, придерживающихся националистических взглядов.