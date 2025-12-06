https://ria.ru/20251206/vsu-2060286713.html
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне работы группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне работы группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ и боевую бронемашину, сообщило в субботу... РИА Новости, 06.12.2025
