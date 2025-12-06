Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне работы группировки "Днепр" - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 06.12.2025 (обновлено: 12:18 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/vsu-2060286713.html
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне работы группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне работы группировки "Днепр" - РИА Новости, 06.12.2025
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне работы группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ и боевую бронемашину, сообщило в субботу... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:11:00+03:00
2025-12-06T12:18:00+03:00
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025750_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_e52da43415ee686bb1f2bb8853913d9f.jpg
https://ria.ru/20251206/tsentr-2060286626.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025750_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ec40b1f2a7e350a1b7ff18ef5a3f9c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне работы группировки "Днепр"

МО РФ рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 55 военнослужащих ВСУ и боевую бронемашину, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка Запорожской области, Львово, Никольское, Антоновка Херсонской области и города Херсон, добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 465 боевиков ВСУ
12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала