https://ria.ru/20251206/vsu-2060285934.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 06.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Группировка ВС РФ "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ за сутки в её зоне ответственности составили до 235 военнослужащих, сообщает... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:08:00+03:00
2025-12-06T12:08:00+03:00
2025-12-06T12:13:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_929b103085c136149a2460fa19b9df92.jpg
https://ria.ru/20251205/svo-2060039404.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b5eccdde86283d07be9fd17b7bce02b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
МО РФ: ВСУ потеряли до 235 военных в зоне работы "Запада"