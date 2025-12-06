Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Михаил Седорак, взятый в плен бойцами российской группировки "Центр" в районе Красноармейска в ДНР, рассказал, что не видит смысла в ведении боевых действий против российской армии, так как это не принесёт украинцам тех благ, о которых они мечтали.

"Мне война не нужна - у меня отец живет в Крыму . Он тоже мне говорил, чтобы я не шел воевать. Просто смысла воевать нет никакого. Жилось и так нормально. А здесь началась война, и ради чего - непонятно. Тогда все рвались в Европу , хотели "безвиза". Теперь для мужиков толком "безвиза" никакого нет. Вообще мужики не могут выехать", - сказал Седорак.

По его словам, фактически мужское население на Украине не может выйти на улицу, потому что их ловят, "как собак", бросают в автобусы военкоматов и везут на убой.

Он уточнил, что сам в ВСУ оказался именно таким образом - на автобусной остановке к нему вышли представители военкомата и сказали, что надо обновить данные, для чего отвезли в отделение.

После этого украинский военнослужащий был отправлен в два учебных центра, однако полученные там навыки он оценил невысоко.

"Не особо хорошо нас там учили, в дальнейшем оно мне толком ничем не помогло", - отметил Седорак.