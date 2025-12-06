Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией
10:34 06.12.2025
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией - РИА Новости, 06.12.2025
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией
Украинский военнослужащий Михаил Седорак, взятый в плен бойцами российской группировки "Центр" в районе Красноармейска в ДНР, рассказал, что не видит смысла в... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией

Украинский пленный заявил, что не видит смысла воевать против России

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Михаил Седорак, взятый в плен бойцами российской группировки "Центр" в районе Красноармейска в ДНР, рассказал, что не видит смысла в ведении боевых действий против российской армии, так как это не принесёт украинцам тех благ, о которых они мечтали.
"Мне война не нужна - у меня отец живет в Крыму. Он тоже мне говорил, чтобы я не шел воевать. Просто смысла воевать нет никакого. Жилось и так нормально. А здесь началась война, и ради чего - непонятно. Тогда все рвались в Европу, хотели "безвиза". Теперь для мужиков толком "безвиза" никакого нет. Вообще мужики не могут выехать", - сказал Седорак.
Российские бойцы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинский пленный рассказал, как российские военные уговорили его сдаться
1 декабря, 19:26
По его словам, фактически мужское население на Украине не может выйти на улицу, потому что их ловят, "как собак", бросают в автобусы военкоматов и везут на убой.
Он уточнил, что сам в ВСУ оказался именно таким образом - на автобусной остановке к нему вышли представители военкомата и сказали, что надо обновить данные, для чего отвезли в отделение.
После этого украинский военнослужащий был отправлен в два учебных центра, однако полученные там навыки он оценил невысоко.
"Не особо хорошо нас там учили, в дальнейшем оно мне толком ничем не помогло", - отметил Седорак.
Пленный рассказал, что на позициях, куда его отправило командование, нужно было "сидеть и слушать", а в случае возникновения "шума" открывать огонь. Перед началом операции Седорак с сослуживцами предупредили командование, что будут выходить. Пройти им удалось буквально 100 метров, после чего российские бойцы взяли их в плен.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству
2 декабря, 08:38
 
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
 
 
