https://ria.ru/20251206/vsu-2060276205.html
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией - РИА Новости, 06.12.2025
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией
Украинский военнослужащий Михаил Седорак, взятый в плен бойцами российской группировки "Центр" в районе Красноармейска в ДНР, рассказал, что не видит смысла в... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T10:34:00+03:00
2025-12-06T10:34:00+03:00
2025-12-06T10:34:00+03:00
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251201/vsu-2059028103.html
https://ria.ru/20251202/vsu-2059101124.html
красноармейск
донецкая народная республика
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, почему не хочет воевать с Россией
Украинский пленный заявил, что не видит смысла воевать против России
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Михаил Седорак, взятый в плен бойцами российской группировки "Центр" в районе Красноармейска в ДНР, рассказал, что не видит смысла в ведении боевых действий против российской армии, так как это не принесёт украинцам тех благ, о которых они мечтали.
"Мне война не нужна - у меня отец живет в Крыму
. Он тоже мне говорил, чтобы я не шел воевать. Просто смысла воевать нет никакого. Жилось и так нормально. А здесь началась война, и ради чего - непонятно. Тогда все рвались в Европу
, хотели "безвиза". Теперь для мужиков толком "безвиза" никакого нет. Вообще мужики не могут выехать", - сказал Седорак.
По его словам, фактически мужское население на Украине
не может выйти на улицу, потому что их ловят, "как собак", бросают в автобусы военкоматов и везут на убой.
Он уточнил, что сам в ВСУ
оказался именно таким образом - на автобусной остановке к нему вышли представители военкомата и сказали, что надо обновить данные, для чего отвезли в отделение.
После этого украинский военнослужащий был отправлен в два учебных центра, однако полученные там навыки он оценил невысоко.
"Не особо хорошо нас там учили, в дальнейшем оно мне толком ничем не помогло", - отметил Седорак.
Пленный рассказал, что на позициях, куда его отправило командование, нужно было "сидеть и слушать", а в случае возникновения "шума" открывать огонь. Перед началом операции Седорак с сослуживцами предупредили командование, что будут выходить. Пройти им удалось буквально 100 метров, после чего российские бойцы взяли их в плен.