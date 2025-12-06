https://ria.ru/20251206/vsu-2060275019.html
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 06.12.2025
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск выявили полевой склад боеприпасов боевиков ВСУ в районе Константиновки и передали его координаты РИА Новости, 06.12.2025
константиновка
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки
