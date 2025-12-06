Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки
10:29 06.12.2025
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 06.12.2025
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск выявили полевой склад боеприпасов боевиков ВСУ в районе Константиновки и передали его координаты РИА Новости, 06.12.2025
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск выявили полевой склад боеприпасов боевиков ВСУ в районе Константиновки и передали его координаты расчётам 152-мм гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны России.
"В районе Константиновки разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и передали координаты местонахождения полевого склада боеприпасов противника расчетам 152-мм гаубицы "Мста-Б". Точным огнем расчет поразил цель противника, а вызванная детонация боекомплекта уничтожила полевой склад с боеприпасами полностью", — говорится в сообщении.
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Войска "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
5 октября, 08:06
 
БезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
