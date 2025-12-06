Рейтинг@Mail.ru
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 06.12.2025 (обновлено: 18:17 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/voyna-2060331704.html
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией - РИА Новости, 06.12.2025
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией
Европа выступает за войну с Россией к 2030 году, но Венгрия говорит этому "нет", заявил премьер-министр республики Виктор Орбан во время собрания активистов... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T17:57:00+03:00
2025-12-06T18:17:00+03:00
в мире
европа
россия
венгрия
виктор орбан
нато
русский язык в мире
фидес - венгерский гражданский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058327314_0:308:3044:2020_1920x0_80_0_0_c98de459697403d2c537835f2fb092c0.jpg
https://ria.ru/20251206/orban-2060325550.html
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060316180.html
европа
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058327314_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3713ff5001f1a54b8b03cb928675c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, венгрия, виктор орбан, нато, русский язык в мире, фидес - венгерский гражданский союз
В мире, Европа, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Русский язык в мире, Фидес - Венгерский гражданский союз
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией

Орбан: лидеры Евросоюза начали подготовку к войне с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европа выступает за войну с Россией к 2030 году, но Венгрия говорит этому "нет", заявил премьер-министр республики Виктор Орбан во время собрания активистов правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" в Кечкемете.
"Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году", — отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Орбан анонсировал визит венгерской делегации в Москву
Вчера, 16:49
Венгерский премьер подчеркнул, что его страна находится в опасности, и отметил, что ее задача заключается в том, чтобы предотвратить военные действия Евросоюза. Орбан также заявил, что в одиночку Будапешт с этим не справится.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Орбан сделал громкое заявление о коррупционном скандале на Украине
Вчера, 15:38
 
В миреЕвропаРоссияВенгрияВиктор ОрбанНАТОРусский язык в миреФидес - Венгерский гражданский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала