Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией - РИА Новости, 06.12.2025
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией
Европа выступает за войну с Россией к 2030 году, но Венгрия говорит этому "нет", заявил премьер-министр республики Виктор Орбан во время собрания активистов... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T17:57:00+03:00
2025-12-06T17:57:00+03:00
2025-12-06T18:17:00+03:00
в мире
европа
россия
венгрия
виктор орбан
нато
русский язык в мире
фидес - венгерский гражданский союз
европа
россия
венгрия
2025
Орбан сделал резкое заявление о войне Европы с Россией
Орбан: лидеры Евросоюза начали подготовку к войне с Россией