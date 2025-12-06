https://ria.ru/20251206/vostok-2060286297.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 06.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 235 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 18 автомобилей в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2025
