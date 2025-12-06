Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по инфраструктуре ВСУ и энергообъектам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 06.12.2025 (обновлено: 12:36 06.12.2025)
ВС России нанесли удар возмездия по инфраструктуре ВСУ и энергообъектам
Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми... РИА Новости, 06.12.2025
ВС России нанесли удар возмездия по инфраструктуре ВСУ и энергообъектам

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их объектам ТЭК и портовой инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
МО добавило, что средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
