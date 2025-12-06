Власти Молдавии демонстрируют признаки узурпации, заявил Влах

Рейтинг@Mail.ru
18:33 06.12.2025
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиМихаил Влах
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Михаил Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Власти Молдавии всё больше демонстрируют признаки узурпации и опираются на западную поддержку, что подрывает доверие молдавского общества, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
"Власть в Молдове, к сожалению, всё больше демонстрирует признаки узурпации и опирается на западную поддержку и внешнее управление, что подрывает доверие молдавского общества", - написал в своём Telegram-канале Влах.
Сотрудники полиции у пенитенциара № 13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Молдавские тюрьмы переполнены оппозиционерами, заявил общественник
Вчера, 18:28
По его словам, особую обеспокоенность вызывают отставки мэров крупных городов, сворачивание социальных программ, давление на оппозиционные средства массовой информации, закрытие культурных и гуманитарных центров, а также резкое ухудшение взаимоотношений между Гагаузией, Приднестровьем и центральной властью.
"Эти процессы усиливают напряжённость в обществе и ставят под угрозу стабильность государства. Мы, патриоты вынуждены констатировать: страна всё больше превращается в полицейское государство, где прослушивание, слежка и вмешательство в частную жизнь становятся нормой. Милитаризация, русофобия, давление на молдавскую церковь и рост теневых потоков подрывают основы государственности, а бездействие институтов, ответственных за правопорядок и справедливость, дискредитирует всю систему власти", - отметил Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду
Вчера, 13:36
 
