Власти Молдавии демонстрируют признаки узурпации, заявил Влах

"Эти процессы усиливают напряжённость в обществе и ставят под угрозу стабильность государства. Мы, патриоты вынуждены констатировать: страна всё больше превращается в полицейское государство, где прослушивание, слежка и вмешательство в частную жизнь становятся нормой. Милитаризация, русофобия, давление на молдавскую церковь и рост теневых потоков подрывают основы государственности, а бездействие институтов, ответственных за правопорядок и справедливость, дискредитирует всю систему власти", - отметил Влах.