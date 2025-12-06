https://ria.ru/20251206/vengriya-2060323263.html
В Венгрии выступили с неожиданным призывом к европейцам
В Венгрии выступили с неожиданным призывом к европейцам
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратился
к европейцам в соцсети X
с призывом после того, как Будапешт исключил возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины.
"Дорогие европейцы, вы не обязаны отдавать свои деньги украинцам. Такого обязательства не существует. <…> Большая часть средств, которые вы перечисляете Зеленскому, в любом случае разворовывается. Вы и сами это прекрасно понимаете", — написал Кошкович
.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ
и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко
, в компании "Энергоатом
", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук
отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7
заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС
, в основном на счетах Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии
.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва
"выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.