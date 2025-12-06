Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии выступили с неожиданным призывом к европейцам
16:28 06.12.2025
В Венгрии выступили с неожиданным призывом к европейцам
В Венгрии выступили с неожиданным призывом к европейцам
В Венгрии выступили с неожиданным призывом к европейцам
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратился к европейцам в соцсети X с призывом после того, как Будапешт исключил возможность...
в мире
украина
венгрия
будапешт
герман галущенко
золтан кошкович
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
венгрия
будапешт
в мире, украина, венгрия, будапешт, герман галущенко, золтан кошкович, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Герман Галущенко, Золтан Кошкович, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Венгрии выступили с неожиданным призывом к европейцам

Кошкович призвал европейцев прекратить финансирование Киева

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратился к европейцам в соцсети X с призывом после того, как Будапешт исключил возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины.
"Дорогие европейцы, вы не обязаны отдавать свои деньги украинцам. Такого обязательства не существует. <…> Большая часть средств, которые вы перечисляете Зеленскому, в любом случае разворовывается. Вы и сами это прекрасно понимаете", — написал Кошкович.
Владимир Путин и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Венгрии указали на неточность перевода слов Путина на встрече с Орбаном
30 ноября, 19:15

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Венгрии назвали конфискацию российских активов грабежом
5 декабря, 17:38
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Бельгии напомнили, что за изъятие российских активов грозит суд
5 декабря, 15:42
 
