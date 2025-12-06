Рейтинг@Mail.ru
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов - РИА Новости, 06.12.2025
04:40 06.12.2025
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов
Венесуэла готова предоставить свои полицейские возможности и опыт соседним государствам для обмена информацией и проведения совместных операций против... РИА Новости, 06.12.2025
2025
в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

Мадуро: Венесуэла готова предоставить свои полицейские возможности соседям

МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Венесуэла готова предоставить свои полицейские возможности и опыт соседним государствам для обмена информацией и проведения совместных операций против транснациональных преступных структур, сообщил президент Николас Мадуро, выступая перед кадетами новой Академии Службы полиции в Эль-Хункито.
"Миру должно быть известно следующее. Венесуэла создала профессиональную, научную, образцовую полицейскую систему. И мы предлагаем её соседним странам для заключения соглашений, когда они захотят, по обмену информацией, по совместным операциям, потому что мы победили все преступные банды", - заявил Мадуро, выступление которого транслировал телеканал TeleSur.
