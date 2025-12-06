Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

Политик перечислил ликвидированные структуры, подчеркнув, что речь идёт об их полном искоренении - "Поезд Арагуа", "Поезд Льяно", "Эль-Вислекси", "Кота-905" и "Коки" "побеждены, разгромлены и исчезли".

По словам Мадуро, этот опыт страна готова передать для борьбы с международными преступными группировками и наркотрафиком. Он отметил, что Венесуэла сейчас располагает "самой полной и передовой системой полиции и общественной безопасности в истории республики".