https://ria.ru/20251206/venesuela-2060249272.html
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов - РИА Новости, 06.12.2025
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов
Венесуэла готова предоставить свои полицейские возможности и опыт соседним государствам для обмена информацией и проведения совместных операций против... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T04:40:00+03:00
2025-12-06T04:40:00+03:00
2025-12-06T04:40:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
https://ria.ru/20251203/venesuela-2059641069.html
https://ria.ru/20250911/ssha-2041220559.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов
Мадуро: Венесуэла готова предоставить свои полицейские возможности соседям
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости.
Венесуэла готова предоставить свои полицейские возможности и опыт соседним государствам для обмена информацией и проведения совместных операций против транснациональных преступных структур, сообщил
президент Николас Мадуро, выступая перед кадетами новой Академии Службы полиции в Эль-Хункито.
"Миру должно быть известно следующее. Венесуэла
создала профессиональную, научную, образцовую полицейскую систему. И мы предлагаем её соседним странам для заключения соглашений, когда они захотят, по обмену информацией, по совместным операциям, потому что мы победили все преступные банды", - заявил Мадуро
, выступление которого транслировал телеканал TeleSur.
Политик перечислил ликвидированные структуры, подчеркнув, что речь идёт об их полном искоренении - "Поезд Арагуа", "Поезд Льяно", "Эль-Вислекси", "Кота-905" и "Коки" "побеждены, разгромлены и исчезли".
По словам Мадуро, этот опыт страна готова передать для борьбы с международными преступными группировками и наркотрафиком. Он отметил, что Венесуэла сейчас располагает "самой полной и передовой системой полиции и общественной безопасности в истории республики".