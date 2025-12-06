В Вене проходит антиправительственная акция

Среди требований участников также звучат призывы к отставке действующего правительства. На плакатах можно увидеть лозунги "Война? Нет, спасибо", а также социально-экономические требования. В частности, на одном из плакатов написано: "Дешевые топливо, электричество и продукты вместо санкций, высоких цен и инфляции. Мы не будем мерзнуть и голодать ради вашей политики!"