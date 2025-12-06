Рейтинг@Mail.ru
В Вене проходит антиправительственная акция - РИА Новости, 06.12.2025
18:48 06.12.2025 (обновлено: 19:12 06.12.2025)
В Вене проходит антиправительственная акция
В центре Вены, напротив ведомства канцлера, в субботу проходит акция против политики австрийского правительства, организованная движением, выступающим за прямую
2025
Антиправительственный митинг в Вене против политики вступления Австрии в НАТО
В Вене проходит акция против политики Австрии, участники выступают за сохранение нейтралитета страны, против милитаризации Европы, а также критикуют украинский режим за коррупцию и недемократичность.
В Вене проходит антиправительственная акция

В центре Вены проходит акция против политики австрийского правительства

ВЕНА, 6 дек - РИА Новости, Светлана Берило. В центре Вены, напротив ведомства канцлера, в субботу проходит акция против политики австрийского правительства, организованная движением, выступающим за прямую демократию, нейтралитет и мирную внешнюю политику, передает корреспондент РИА Новости.
Сбор участников начался в 13.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Бальхаусплац перед зданием Федеральной канцелярии Австрии. Акция заявлена как "антиправительственная демонстрация". В рамках митинга также запланирован марш по центральным улицам города.
Австрия сохранит сдержанность в вопросе активов России, заявила глава МО
1 декабря, 16:26
Участники протеста выступают за сохранение нейтралитета Австрии и против вступления страны в НАТО. На одном из центральных баннеров размещен лозунг: "Да - нейтралитету и миру, нет - НАТО".
Митингующие раскритиковали власти республики и ЕС за "перевод экономики на военные рельсы" и угрозе большой войны. "Речь идет не об обороне - речь идет о том, что человечество, вероятно, хотят втянуть в Третью мировую войну", - заявил организатор протеста со сцены.
Среди требований участников также звучат призывы к отставке действующего правительства. На плакатах можно увидеть лозунги "Война? Нет, спасибо", а также социально-экономические требования. В частности, на одном из плакатов написано: "Дешевые топливо, электричество и продукты вместо санкций, высоких цен и инфляции. Мы не будем мерзнуть и голодать ради вашей политики!"
"Мы платим деньги Америке. Мы платим не только за их старое вооружение, но и за их дорогой газ. ЕС решил в экономической войне с Россией сократить или вообще не покупать газ у России, и теперь мы покупаем американский газ в пять раз дороже. Вот это и есть реальность", - заявил в микрофон организатор акции.
Вена утратила роль площадки для международного диалога, заявили в АПС
20 октября, 13:55
От также предположил, что в Австрии с большой вероятностью будет уже четвертый год подряд экономическое падение. "И все это - на фоне раздачи австрийских налоговых денег по всему миру, в том числе на Украину. Это признак того, что эти политики ничего не умеют", - добавил он, после чего собравшиеся начали аплодировать и свистеть.
Оратор также раскритиковал украинский режим, который "не имеет ничего общего с демократией", но при этом Киев получил миллиарды евро, в том числе из австрийских налогов. "Режим на Украине, который уже много лет не избран демократически, использовал эти деньги наших налогоплательщиков. При этом политики там сами постоянно преследуются собственной прокуратурой за коррупцию", - напомнил он.
У стойки организаторов распространяются футболки с символикой движения и лозунгами в поддержку нейтралитета на фоне текущих международных конфликтов - между Россией и Украиной, Израилем и Палестиной. Отдельно подчеркивается позиция против разжигания войны.
В Вене более тысячи таксистов вышли на протест
26 ноября, 19:05
