В Екатеринбурге лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries
17:39 06.12.2025
В Екатеринбурге лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries
В Екатеринбурге лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries
екатеринбург
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
россия
екатеринбург, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
В Екатеринбурге лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники – оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Самостоятельные действия с техникой привели непоправимым последствиям – оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировали смерть", – сказали в компании на просьбу прокомментировать инцидент.
В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, уточнили там.
"Компания оказывает полное содействие в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – добавили в пресс-службе маркетплейса.
Прием поставок с разрешения правоохранительных органов осуществляется в штатном режиме, добавили в компании.
Региональное управление СК РФ пока воздержалось от комментариев по теме.
