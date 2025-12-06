В Екатеринбурге лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники – оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Самостоятельные действия с техникой привели непоправимым последствиям – оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировали смерть", – сказали в компании на просьбу прокомментировать инцидент.

В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, уточнили там.

"Компания оказывает полное содействие в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – добавили в пресс-службе маркетплейса.

Прием поставок с разрешения правоохранительных органов осуществляется в штатном режиме, добавили в компании.