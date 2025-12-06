https://ria.ru/20251206/vayldberis-2060329811.html
В Екатеринбурге лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries
В Екатеринбурге лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries - РИА Новости, 06.12.2025
В Екатеринбурге лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries
Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности,... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T17:39:00+03:00
2025-12-06T17:39:00+03:00
2025-12-06T17:39:00+03:00
екатеринбург
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/39/1557943927_0:90:1728:1062_1920x0_80_0_0_b1f440880f29ef667bdff2b755b4cf54.jpg
https://ria.ru/20251206/kamchatka-2060319477.html
https://ria.ru/20251206/turtsija-2060277879.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/39/1557943927_96:0:1632:1152_1920x0_80_0_0_1696c323b923ef7e6e34080e147d9f41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге, предварительно, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники – оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Самостоятельные действия с техникой привели непоправимым последствиям – оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировали смерть", – сказали в компании на просьбу прокомментировать инцидент.
В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы, уточнили там.
"Компания оказывает полное содействие в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", – добавили в пресс-службе маркетплейса.
Прием поставок с разрешения правоохранительных органов осуществляется в штатном режиме, добавили в компании.
Региональное управление СК РФ
пока воздержалось от комментариев по теме.