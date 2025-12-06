Рейтинг@Mail.ru
05:42 06.12.2025
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от гриппа
здоровье - общество, россия, александр горелов, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз
Здоровье - Общество, Россия, Александр Горелов, Александр Гинцбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Общество
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разработанная для этого сезона вакцина от гриппа актуальна и защищает от всех циркулирующих штаммов, в том числе от гонконгского, который дошел до Северного полушария в измененном виде, рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил газете "Известия", что состав вакцины, рекомендованной ВОЗ на этот эпидсезон, не соответствует актуальному для России гонконгскому варианту гриппа.
"В последние три недели отмечается некоторый подъем заболеваемости гриппа, традиционный для этого периода. Существенная доля приходится на штамм гриппа А (H3N2), который ни своими проявлениями, ни тяжестью течения вызываемых им заболеваний не отличается от других штаммов гриппа", - сказал Горелов.
Он уточнил, что дальнейший ход развития эпидсезона станет понятным на 52-й неделе 2025 года (22-28 декабря), так как именно она, как правило, определяет прогноз сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
"На данный момент средние многолетние показатели заболеваемости не превышены. Во многом благодаря своевременным мероприятиям по иммунопрофилактике гриппа", - сообщил Горелов.
Эксперт также пояснил, что состав актуальной вакцины на текущий эпидсезон формируется на основе молекулярно-генетического мониторинга за вирусами гриппа в мире. Сотни лабораторий во всех уголках планеты тщательно следят за их циркуляцией, анализируют происходящие мутации и на основе полученных данных составляют прогноз, какие штаммы ждать в новом сезоне, какие следует включить в вакцину.
"В этом сезоне в состав вакцин включены традиционно два штамма гриппа А, в том числе и штамм гриппа А (H3N2), который дошел до Северного полушария в несколько измененном виде. Тем не менее речи о принципиально новом штамме гриппа нет, это все тот же штамм, но с другими генетическими характеристиками. И разработанная для этого сезона вакцина от гриппа по-прежнему актуальна и защищает от циркулирующих штаммов", - рассказал Горелов.
Здоровье - ОбществоРоссияАлександр ГореловАлександр ГинцбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
 
