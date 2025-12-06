https://ria.ru/20251206/ukraina-2060351700.html
Глава "Укрэнерго" назвал сроки восстановления энергоснабжения
На улучшение состояния украинской энергосистемы после российских ударов уйдут недели, заявил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко. РИА Новости, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На улучшение состояния украинской энергосистемы после российских ударов уйдут недели, заявил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
«
"Мы говорим не про дни — мы говорим о неделях, которые будут нужны для восстановления (энергоснабжения. — Прим. ред.)", — сказал он в эфире новостного телемарафона.
Как добавил Зайченко, сейчас ситуация с электроснабжением достаточно сложная: вместо планировавшихся четырех-восьми часов, продолжительность отключений электроэнергии составляет 12-16.
Сегодня Минобороны России сообщило об ударе возмездия по объектам украинской энергетики, связанным с работой украинского ВПК. Вооруженные силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, включая ракеты "Кинжал" и дроны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.