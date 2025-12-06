Рейтинг@Mail.ru
22:31 06.12.2025 (обновлено: 23:51 06.12.2025)
Глава "Укрэнерго" назвал сроки восстановления энергоснабжения
На улучшение состояния украинской энергосистемы после российских ударов уйдут недели, заявил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко. РИА Новости, 06.12.2025
Глава "Укрэнерго" назвал сроки восстановления энергоснабжения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На улучшение состояния украинской энергосистемы после российских ударов уйдут недели, заявил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"Мы говорим не про дни — мы говорим о неделях, которые будут нужны для восстановления (энергоснабжения. — Прим. ред.)", — сказал он в эфире новостного телемарафона.

Как добавил Зайченко, сейчас ситуация с электроснабжением достаточно сложная: вместо планировавшихся четырех-восьми часов, продолжительность отключений электроэнергии составляет 12-16.
Сегодня Минобороны России сообщило об ударе возмездия по объектам украинской энергетики, связанным с работой украинского ВПК. Вооруженные силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, включая ракеты "Кинжал" и дроны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
