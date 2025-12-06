Рейтинг@Mail.ru
На Украине снизили генерацию на АЭС - РИА Новости, 06.12.2025
18:24 06.12.2025
На Украине снизили генерацию на АЭС
Украина была вынуждена снизить генерацию на своих АЭС после ударов ВС РФ по объектам энергетики в ночь на субботу, заявил исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
украина
в мире, украина
На Украине снизили генерацию на АЭС

Замулко: Украина снизила производство на АЭС

Атомная электростанция
Атомная электростанция
Атомная электростанция. Архивное фото
Атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украина была вынуждена снизить генерацию на своих АЭС после ударов ВС РФ по объектам энергетики в ночь на субботу, заявил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора страны Анатолий Замулко.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
"Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях, но процесс возобновляется", - заявил Замулко в эфире украинского ТВ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
На Украине увеличили объем плановых отключений от электроэнергии
Вчера, 12:42
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
