На Украине снизили генерацию на АЭС

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украина была вынуждена снизить генерацию на своих АЭС после ударов ВС РФ по объектам энергетики в ночь на субботу, заявил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора страны Анатолий Замулко.