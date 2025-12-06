Рейтинг@Mail.ru
"Покрывают друг друга". Орбан сделал громкое заявление об Украине и ЕС
Евросоюз должен был осудить ситуацию с коррупцией на Украине, однако Брюссель продолжает покрывать Киев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети... РИА Новости, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Евросоюз должен был осудить ситуацию с коррупцией на Украине, однако Брюссель продолжает покрывать Киев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«
"ЕС должен был выступить против коррупции на Украине, но все по-старому: Брюссель и Киев покрывают друг друга вместо того, чтобы смотреть правде в глаза", — написал он.
По его словам, Европа сама "тонет во взяточничестве", а ЕК и парламент погрязли в скандалах.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
