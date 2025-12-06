Рейтинг@Mail.ru
ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, заявил посол США при НАТО - РИА Новости, 06.12.2025
14:15 06.12.2025
ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, заявил посол США при НАТО
ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, их работа идет отдельно, заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, выступая на форуме в Катаре
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости. ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, их работа идет отдельно, заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, выступая на форуме в Катаре
"Существует четыре разных потока, в том числе, есть работа НАТО, есть работа ЕС, которые были отделены от российско-украинского мирного процесса, и переговоры между США и Украиной, и все это происходит в режиме реального времени. Но пока мы не заключим сделку, даже на базовом уровне, между Россией и Украиной, мы просто, знаете ли, считаем преждевременным беспокоится о чем-то другом", - сказал он, отвечая на вопрос о роли Европы в постконфликтном урегулировании.
