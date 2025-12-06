https://ria.ru/20251206/ukraina-2060305268.html
ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, заявил посол США при НАТО
ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, заявил посол США при НАТО - РИА Новости, 06.12.2025
ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, заявил посол США при НАТО
ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, их работа идет отдельно, заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, выступая на форуме в Катаре РИА Новости, 06.12.2025
