В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, а также в Киевской, Ровненской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 12.24 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.