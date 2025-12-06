https://ria.ru/20251206/ukraina-2060293322.html
На Украине увеличили объем плановых отключений от электроэнергии
Объем плановых отключений от электроэнергии на Украине увеличен, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 06.12.2025
"Укрэнерго" увеличило объем плановых отключений электроэнергии во всех регионах