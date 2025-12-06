СМИ: депутат Рады заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход, которой накануне предъявили обвинение во взяточничестве, утверждает, что Национальное антикоррупционное агентство (НАБУ) сфабриковало фото ее квартиры, сообщает телеканал "Общественное".
"Скороход заявила, что НАБУ якобы сфабриковало фото ее квартиры в заметке о сообщении ей подозрения. По словам Скороход, НАБУ якобы "ничего не нашло у нее при обыске" и деньги, которые показали на фотографиях, ей не принадлежат. Также она заявила, что видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО против бизнесов, — "монтаж и вырезки из контекста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Утром в пятницу украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро страны и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков.