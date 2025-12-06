https://ria.ru/20251206/ukraina-2060285011.html
В Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура
В Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 06.12.2025
В Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура
Украинский вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба заявил в субботу, что в Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:05:00+03:00
2025-12-06T12:05:00+03:00
2025-12-06T12:05:00+03:00
в мире
киевская область
алексей кулеба
киевская область
В Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура
Вице-премьер Кулеба заявил о повреждении энергоинфраструктуры в Киевской области