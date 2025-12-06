На Западе сделали заявление из-за случившегося в конфликте на Украине

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу, пишет Bloomberg.
"В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику", — говорится в публикации.
"В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику", — говорится в публикации.
Агентство пишет, что эта стратегия появилась в момент, когда наступает решающая фаза конфликта на Украине.
В статье отмечается беспокойство ЕС, так как Вашингтон хочет заключить соглашение, разработанное совместно с Москвой, которое стало бы капитуляцией Запада.
В статье отмечается беспокойство ЕС, так как Вашингтон хочет заключить соглашение, разработанное совместно с Москвой, которое стало бы капитуляцией Запада.
Переговоры в Москве
Во вторник в Кремле состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали суть американского мирного плана.
Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.