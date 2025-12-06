На Западе сделали заявление из-за случившегося в конфликте на Украине

Агентство пишет, что эта стратегия появилась в момент, когда наступает решающая фаза конфликта на Украине. В статье отмечается беспокойство ЕС, так как Вашингтон хочет заключить соглашение, разработанное совместно с Москвой, которое стало бы капитуляцией Запада.

Во вторник в Кремле состоялись пятичасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали суть американского мирного плана.



Как позднее сообщил президент, США разделили 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.